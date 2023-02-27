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في مناطق أبها ومحايل عسير وبيشة

معرض كفاءات تقنية يوفر 2700 وظيفة لخريجي مهني عسير

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٤ مساءً
معرض كفاءات تقنية يوفر 2700 وظيفة لخريجي مهني عسير
المواطن - فريق التحرير

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كشف مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في عسير د. سليمان الحفظي، أن معرض كفاءات تقنية يتيح فرصًا وظيفية في مناطق أبها ومحايل عسير وبيشة.

وأوضح الحفظي في لقائه مع “قناة الإخبارية”، أن المعرض يقام تحت رعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن العزيز، وتم تدشينه صباح اليوم من خلال نائب المحافظ  لسياسات التدريب والجودة عبدالله المرزوق، حيث من المقرر تنفيذه في 3 مناطق جغرافية.

2700 وظيفة

وأشار الحفظي إلى أن المعرض يشارك فيه أكثر من 98 جهة توظيف من قطاعات الأعمال المختلفة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالتدريب والتوظيف، حيث يتيح أكثر من 2700 وظيفة.

وأفاد الحفظي بأن الهدف من المعرض، هو تسليط الضوء على التخصصات التقنية والمهنية التي تقدمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير وتوفير فرص وظيفية للخريجين والخريجات.

 

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