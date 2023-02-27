التخصصات الصحية تطلق برنامجاً تدريبياً في عدة تخصصات معرض كفاءات تقنية يوفر 2700 وظيفة لخريجي مهني عسير الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الدومينيكان تعاون سعودي مع بوينج لتطوير سلسلة قيمة التيتانيوم لصناعة الطيران المياه الوطنية تتيح للمشتركين تقديم 4 أنواع من البلاغات إلكترونياً شركة علم لأمن المعلومات تعلن عن وظائف بعدة تخصصات طيران ناس يتسلم أحدث طائرة أيرباص A320neo تنبيه مهم من جامعة جدة لجميع طلابها ومنسوبيها تأجيل رحلة الرائد سلطان النيادي للفضاء بسبب عطل التجارة: الدفع الإلكتروني من معايير امتثال المنشآت بقواعد السوق
كشف مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في عسير د. سليمان الحفظي، أن معرض كفاءات تقنية يتيح فرصًا وظيفية في مناطق أبها ومحايل عسير وبيشة.
فيديو | مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في عسير د. سليمان الحفظي: "معرض كفاءات تقنية" يتيح الفرص الوظيفية في مناطق أبها ومحايل عسير وبيشة #النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/Nn13c0odbi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 27, 2023
وأوضح الحفظي في لقائه مع “قناة الإخبارية”، أن المعرض يقام تحت رعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن العزيز، وتم تدشينه صباح اليوم من خلال نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة عبدالله المرزوق، حيث من المقرر تنفيذه في 3 مناطق جغرافية.
وأشار الحفظي إلى أن المعرض يشارك فيه أكثر من 98 جهة توظيف من قطاعات الأعمال المختلفة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالتدريب والتوظيف، حيث يتيح أكثر من 2700 وظيفة.
وأفاد الحفظي بأن الهدف من المعرض، هو تسليط الضوء على التخصصات التقنية والمهنية التي تقدمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير وتوفير فرص وظيفية للخريجين والخريجات.