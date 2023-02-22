Icon

زيلينسكي يرفض خطة السلام الصينية Icon منطقة جازان تتزين ابتهاجاً بـ يوم التأسيس Icon السعودية خلال عصور أثبتت للعالم قوة أمنها وأمانها Icon ماسك للمغردين عبر تويتر: استعدوا للإحباط Icon يوم التأسيس والرؤية .. حالة خاصة من الزهو والفخر Icon أمير الرياض يرعى حفل موسم الدرعية “بدايات” بمناسبة يوم التأسيس Icon طرح مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة اليوم عبر أبشر Icon تفاصيل جديدة في مأساة طفل البئر في مصر Icon الهيئة الملكية تعلن عن وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال Icon الإصابة بـ كورونا توفر مناعة طبيعية للجسم مثل اللقاح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
كتب الحوارات الشعرية فهد عافت ولحنها صادق الشاعر

“معلقاتنا امتداد أمجاد” مسرحية غنائية تجسد رؤية أئمة وملوك المملكة منذ التأسيس

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ صباحاً
“معلقاتنا امتداد أمجاد” مسرحية غنائية تجسد رؤية أئمة وملوك المملكة منذ التأسيس
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تنطلق عروض المسرحية الشعرية الغنائية “معلقاتنا امتداد أمجاد”، اليوم الأربعاء، احتفاءً بيوم التأسيس، في عمل فني غير مسبوق، بتنظيم من هيئة المسرح والفنون الأدائية، وذلك على مسرح جامعة الأميرة نورة، بفكرة وإشراف عام من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ومشاركة مجموعة من الشعراء والفنانين والممثلين.

تراث الجزيرة العربية

وتستلهم المسرحية تراث الجزيرة العربية بوصفه امتداداً للحضارة والحياة التي انبعثت فشيّدت الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون، حيث يجاري 10 شعراء معاصرين المعلقات العشر الشهيرة في التراث العربي، وتسرد قصصهم تأسيس الدولة السعودية الأولى، مرورا بالدولة الثانية، وصولا لتوحيد المملكة العربية السعودية في عروض يومية تستمر حتى يوم الاثنين 27 فبراير الجاري.

قد يهمّك أيضاً
وزير الطاقة: أوبك+ تتحلى بالمرونة الكافية لتغيير القرارات كلما اقتضى الأمر

وزير الطاقة: أوبك+ تتحلى بالمرونة الكافية لتغيير القرارات كلما اقتضى الأمر

فاعل خير يتبرع بـ 500 ألف ريال لمتضرري الزلزال

فاعل خير يتبرع بـ 500 ألف ريال لمتضرري الزلزال

وأكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد أن الشعر أرّخ لجزيرة العرب نواحيها وقصصها وأيامها الكبرى منذ ستة عشر قرناً، وكُتب الخلود لهذه المعلقات وشعرائها مذ صدحت في سوق عكاظ بالطائف وحتى اليوم، مشيرا إلى أن عدد من المؤرخين ذكروا بأنها كتبت بماء الذهب وعلقت على الكعبة المشرفة بمكة المكرمة.

الأمجاد العربية والإسلامية

وقال سموه:” إن المملكة هي امتداد لملاحم الأمجاد العربية والإسلامية التي صنعها العرب في جزيرة العرب، وسنحتفل شعراً بتاريخ شامخ لبلادنا في المسرحية الشعرية الغنائية” معلقاتنا امتداد أمجاد”.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي أن المسرحية تجسد رؤية وجهود أئمة وملوك المملكة منذ التأسيس قبل ثلاثة قرون، ووفاء شعب، وازدهار وطن، وتعرّف بالإرث العريق، حيث تخلد الأمجاد في سجلات الذاكرة والتاريخ.

طاقم إبداعي

وفي تفاصيل هذا العمل المسرحي يقف طاقم إبداعي بقيادة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد، فيما كتب الحوارات الشعرية المغناة فهد عافت، ولحنها “صادق الشاعر”، وجارى المعلقات العشر أهم شعراء المملكة، وهم: الأمير عبدالرحمن بن مساعد، والدكتور حاتم الزهراني، ومحمد جبر الحربي، وفهد عافت، وجاسم الصحيح، وسلطان السبهان، وسلطان الضيط، ويحيى رياني، وتركي حمدان العنزي، وفواز اللعبون، فيما لحن القصائد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز “سهم”.

أما فكرة وحوار المشاهد المسرحية من كتابة صالح زمانان، وحوار الممثلين شعراً ونثراً والحوارات الغنائية بين الممثلين من كتابة سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ولحنها “صادق الشاعر”، وإخراج العمل المسرحي المخرج عامر الحمود.

ويشارك في مسرحية “معلقاتنا امتداد أمجاد” مجموعة من الفنانين منهم عايض، وأميمة طالب، وحمزة، وفؤاد عبدالواحد، وسهى المصري، وناصر نايف، وفهد العمري، وإيمان المشيطي، وزينة عماد، بالإضافة إلى الممثلين راشد الشمراني، وأسيل عمران، وإلهام علي، وأيمن مطهر، وعلي الزهراني، وسارة بهكلي، وسعيد المانع، وأحمد الرشيد، وأفنان كلنتن، وعبدالرحمن بدر.

وأتاحت هيئة المسرح والفنون الأدائية شراء تذاكر المسرحية إلكترونياً عبر موقع (تكت مكس)، بشراكة مع هيئة بوابة الدرعية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات برياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الـ6 مساءً
السعودية اليوم

توقعات برياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة...

السعودية اليوم
4 ملايين دولار تنعش خزينة الهلال
الرياضة

4 ملايين دولار تنعش خزينة الهلال

الرياضة
البنك المركزي: لم نتخذ أي قرار بشأن بدء استخدام العملة الرقمية في السعودية
السعودية اليوم

البنك المركزي: لم نتخذ أي قرار بشأن...

السعودية اليوم
طفلة تضحي بنفسها لإنقاذ أختها الرضيعة تحت الأنقاض في سوريا
العالم

طفلة تضحي بنفسها لإنقاذ أختها الرضيعة تحت...

العالم
التجارة تستدعي 3339 مركبة مرسيدس ML & GLE
السعودية اليوم

التجارة تستدعي 3339 مركبة مرسيدس ML &...

السعودية اليوم
قصة واقعية لتأثير القلق الشديد على توهم الأصحاء بالمرض
صحة وطب‎

قصة واقعية لتأثير القلق الشديد على توهم...

صحة وطب‎
أفضل وظيفة في عام 2023
حصاد اليوم

أفضل وظيفة في عام 2023

حصاد اليوم
القنوات الناقلة لـ مباراة كلوب بروج ضد بنفيكا
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة كلوب بروج ضد...

الرياضة