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حظي مقطع لها بتفاعل وإعجاب المغردين

معلمة تحفز طلابها بتزيين مركبتها بعبارات وحلوى بطريقة مبتكرة

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
معلمة تحفز طلابها بتزيين مركبتها بعبارات وحلوى بطريقة مبتكرة
المواطن - فريق التحرير

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تداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة سيارة معلمة مزينة بالعبارات التحفيزية والحلوى، بطريقة لطيفة ومبتكرة.

وبين مقطع الفيديو المتداول، والذي أعادت نشره قناة العربية، السيارة وهي مزينة وتقف أمام إحدى المدارس.

تشجيع الطلاب وإسعادهم

ووضعت المعلمة حلوى وعبارات تحفيز على سيارتها لتشجيع الطلاب وإدخال السرور والفرحة عليهم وإزالة التوتر قبل دخول الاختبار النهائي.

من جانب آخر، حظي مقطع الفيديو المتداول بتفاعل واسع على موقع تويتر، فضلًا عن إعجاب كثير من المختصين.

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