معلمة تحفز طلابها بتزيين مركبتها بعبارات وحلوى بطريقة مبتكرة

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تداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة سيارة معلمة مزينة بالعبارات التحفيزية والحلوى، بطريقة لطيفة ومبتكرة.
متداول: معلمة في #جدة تزين مركبتها بعبارات وألوان تحفيزية لكسر رهبة الاختبارات لدى الطلاب pic.twitter.com/U9yHjt1R7T
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 27, 2023
وبين مقطع الفيديو المتداول، والذي أعادت نشره قناة العربية، السيارة وهي مزينة وتقف أمام إحدى المدارس.
ووضعت المعلمة حلوى وعبارات تحفيز على سيارتها لتشجيع الطلاب وإدخال السرور والفرحة عليهم وإزالة التوتر قبل دخول الاختبار النهائي.
من جانب آخر، حظي مقطع الفيديو المتداول بتفاعل واسع على موقع تويتر، فضلًا عن إعجاب كثير من المختصين.