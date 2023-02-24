معلومات الإنترنت عن الزواج والجنس ليست صحيحة

أكد استشاري العلاقات الزوجية خالد سندي، أن كثيرًا من المعلومات عن الزواج والجنس والعلاقات بين الرجل والمرأة، يتم استقاؤها من الإنترنت، سواء عبر جوجل أو وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، مشيرًا إلى أن هذه الوسائل في الغالب ليست علمية وليست صحيحة؛ لأنها تعمِّق لأفكار سلبية عن هذه العلاقات بين الطرفين، وتصنع أفكارًا خاطئة عن العلاقة الزوجية أو الجنس بين الرجل والمرأة.

خالد سندي – استشاري علاقات زوجية ومشاكل نفسية جنسية: المعلومات التي يستقيها الشباب حاليا بصورة كبيرة من الإنترنت ليست علمية أو صحيحة وتعمق الأفكار غير الصحيحة عن الجنس .. المصادر المتوفرة اليوم رغم شيوعها في الغالب غير متخصصة @khalidfosendi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ZarQqYlPXp — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 24, 2023

معلومات ناقصة

وأضاف سندي، خلال مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن ما يشاهده في الجلسات الاستشارية بخصوص العلاقات الزوجية، حول ما ترويه الزوجة أو الزوج عما تم قراءته عبر الإنترنت أو أحد المنتديات لا تزيد العلاقات إلا سوءًا.

وذكر سندي أن المصادر المتوفرة اليوم رغم شيوعها في الغالب هي غير متخصصة وليست دقيقة، ولا يجب الاعتماد عليها؛ لأنها تعطي إما معلومة ناقصة وإما معلومة محرّفة.

تسويق فكرة غربية

ولفت إلى أن إحدى أكبر إشكاليات الغرب اليوم هي تسويق فكرة خاصة بمجتمع معين عن منظومة معينة لبقية العالم، رغم أن العالم يضم ثقافات مختلفة وتكوينات إنسانية مختلفة، ورغم وجود رابط يجمع كل هذه التكوينات الإنسانية، لكن هناك اختلافات بينها، ولابد من وضع هذه الاختلافات في عين الاعتبار.