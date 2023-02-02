معلومة هامة عليك معرفتها عن إطارات سيارتك

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أكد المختص في مواصفات وكفاءة الطاقة، وسام القرني، أن الإطارات الأكبر للسيارات تزيد من استهلاك الوقود، كما أنها تقلل من مستوى الأداء.
وتابع القرني في حواره إلى برنامج اليوم على قناة الإخبارية أنه كلما زادت مقاومة الدوران في الإطار، فإنه يزيد الجهد على محرك السيارة، ومن ثم تزيد كمية استهلاك الوقود.
ولفت إلى ضرورة الاطلاع على بطاقة الطاقة لتوضيح مستويات استهلاك الوقود وعوامل السلامة، واختيار المستوى الأفضل والأعلى كفاءة.