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 ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة متوجهة إلى مطار غازي عنتاب

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ مساءً
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة متوجهة إلى مطار غازي عنتاب
المواطن - واس

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غادرت مطار الملك خالد الدولي فجر اليوم الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة متوجهة إلى مطار غازي عنتاب تحمل على متنها 90 طناً من السلال الغذائية، والمود الطبية التي تشتمل على محاليل متنوعة، وأدوية للأمراض المزمنة، ومسكنات للآلام، وأدوية خاصة بالبرد للكبار والصغار، ومواد ايوائية تشتمل على الخيام، والبطانيات، والحقائب الإيوائية، والبسط.

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ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

 

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