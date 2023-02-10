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تحملان فريق البحث والإنقاذ لمساعدة ضحايا الزلزال

مغادرة الطائرتين الإغاثيتين الرابعة والخامسة ضمن الجسر الجوي السعودي

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٧ مساءً
مغادرة الطائرتين الإغاثيتين الرابعة والخامسة ضمن الجسر الجوي السعودي
المواطن - فريق التحرير

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إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم الطائرتان الإغاثيتان الرابعة والخامسة، وتقلان فريق البحث والإنقاذ السعودي مع جميع التجهيزات التي يحتاجها من الآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية وغيرها، ليباشر الفريق عمله وفق أساليب عملية وعلمية روعي فيها طبيعة الحدث للتعامل معه بالطرق المثلى، والإسهام – بمشيئة الله – في عمليات إنقاذ المحتجزين والمتضررين والبحث عن المفقودين.

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فريق البحث والإنقاذ

وتضم الفرق المشاركة فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني، وفريقًا طبيًا من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفرقًا ميدانية تطوعية من جميع التخصصات.

الجسر الإغاثي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، تجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية.

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