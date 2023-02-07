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الأزرق يحلم بالتأهل لنهائي مونديال الأندية

مغربي يدعم الهلال أمام فلامنجو: كلنا عرب

2023-02-07 الساعة 4:09
مغربي يدعم الهلال أمام فلامنجو: كلنا عرب
المواطن - فريق التحرير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع مغربي أعلن بأنه سيدعم نادي الهلال في مباراته المرتقبة الليلة أمام فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال المشجع المغربي في مقطع الفيديو: ” نحن عرب أنا أدعم الهلال أمام فلامنجو، وأيضًا أنا داعم لـ الأهلي المصري”.

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تعليق جماهير الهلال

وأثنت فئات عريضة من جماهير أزرق الرياض على المشجع المغربي بسبب أخلاقه الرياضية ودعمه للفريقين العربيين الموجودين حاليًا في البطولة بعد إقصاء فريق الوداد البيضاوي المغربي، حيث يخوض الأزرق مواجهة أمام فلامنجو، بينما يلعب الأهلي المصري غدًا أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

وكانت جماهير الأزرق دشنت وسم ” الزعيم الليلة” قبل ساعات من خوض الفريق العاصمي لمباراته القوية أمام نادي فلامنجو، حيث يطمح الأزرق في الفوز والتأهل لنهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه وفي تاريخ الأندية السعودية.

الوداد الرياضي ضد الهلال

التشكيل المتوقع

وسيكون تشكيل أزرق الرياض المتوقع مكونًا من: ” عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، كويلار، فييتو، ماريجا، سالم الدوسري، إيجالو”.

وتنطلق المباراة في تمام الـ10 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب طنجة حيث تُنقل المباراة عبر قناتي SSC والقناة الرياضية المغربية.

وشارك الهلال من قبل في نسختي 2019 و 2021 بكأس العالم للأندية وحقق فيهما المركز الرابع.

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