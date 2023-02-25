مفاجأة بشأن مخزون روسيا من المُسيرات الإيرانية

رجحت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، أن يكون مخزون روسيا من الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع، قد نفد.

استنزاف المخزون

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تحديث استخباراتي لها، إنه “منذ 15 فبراير تقريبًا، لم ترد أي تقارير عن استخدام روسيا لطائرات بدون طيار إيرانية الصنع، لتنفيذ ضربات أو هجمات ضد أوكرانيا”.

وأضافت الوزارة: “عدم نشر طائرات بدون طيار إيرانية الصنع يشير على الأرجح إلى أن روسيا قد استنزفت مخزونها الحالي”.

مئات الهجمات

ومنذ سبتمبر 2022، تقول كييف إن روسيا نفذت مئات الهجمات ضد أهداف أوكرانية بأسلحة إيرانية الصنع، وذلك قبل أن تعترف إيران في نوفمبر الماضي، بأنها زودت روسيا بطائرات مسيرة.

وأفاد موقع “أكسيوس” نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين بتزويد تل أبيب واشنطن بمعلومات استخباراتية أولية حول نية إيران تسليم روسيا طائرات هجومية مسيرة في يونيو 2022.

الطائرات المسيرة

وبحسب التقرير، فقد أرسلت الطائرات المسيرة قبل أشهر قليلة من بدء العملية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

واستخدمت موسكو هذه الطائرات لاستهداف محطات طاقة وبنية تحتية مدنية، ما دفع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لفرض عقوبات على طهران.

وقال إيال هولاتا الذي شغل سابقًا منصب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: “كان واضحًا لنا أن ذلك سيحدث في مرحلة ما في هذه الحرب”.