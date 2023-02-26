مفاجأة جديدة في قضية سعد لمجرد قد تنقذه من السجن

كشف محامي الفنان المغربي، سعد لمجرد، جان مارك فيديدا، أن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في باريس ضد موكله صدر دون أي دليل مادي أو عنصر طبي. مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم.

الحمض النووي

وأشار جان مارك فيديدا، إلى أن المحكمة فضلت رواية الضحية على رواية لمجرد، فلم يكن هناك ثالث معهما في الفندق. ووفقًا للعربية. نت

وأفاد أن الفحوصات الطبية التي أجريت لم تظهر أي أثر للحمض النووي في الأعضاء التناسلية للآنسة لورا بريول مما يدل بوضوح على أنه لم يكن هناك أي فعل اغتصاب يمكن أن يكون قد ارتكبه سعد لمجرد.

وكانت محكمة فرنسية قضت بالسجن 6 سنوات بحق المغني المغربي سعد لمجرد، بعد إدانته في اتهامات بضرب شابة واغتصابها في غرفة فندقية بباريس.