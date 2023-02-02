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قبل مواجهة سان جيرمان والبايرن في دوري الأبطال

مفاجأة سارة من كيليان مبابي إلى بايرن ميونخ

2023-02-02 الساعة 4:16
مفاجأة سارة من كيليان مبابي إلى بايرن ميونخ
المواطن - محمد سمعه

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أصبح اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مهددًا بالغياب عن مواجهة نادي بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

وسيحل البايرن ضيفًا على باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء 14 فبراير في ذهاب دور ثمن النهائي، حيث تُقام المباراة على ملعب حديقة الأمراء بفرنسا.

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إصابة مبابي

وكان مبابي أُصيب في مباراة باريس سان جيرمان ومونبيليه أمس في الدوري الفرنسي، حيث قال الفرنسي كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان إن مبابي تعرض لإصابة في الركبة، دون الكشف عن بقية التفاصيل.

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان قبل مواجهة بايرن ميونخ

يذكر أن مبابي كان أهدر ركلتي جزاء خلال دقيقتين في المباراة، حيث سدد الأولى وأهدرها فتمت إعادتها ليهدرها مرة أخرى.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد البايرن يوم 14 فبراير في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.

وكان مبابي شارك مع منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، حيث احتل منتخب فرنسا الوصافة وفاز مبابي بجائزة الهداف في المونديال.

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