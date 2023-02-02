مفاجأة صادمة لـ تشافي بعد مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة

تلقى المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة، خبرًا صادمًا وذلك بعد نهاية مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة التي أُقيمت أمس في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة Marca الإسبانية أن تشافي علم برفض سيرجي روبيرتو الظهير الأيمن، تجديد عقده مع الفريق الكتالوني بعد أن قدمت إدارة النادي له عرضًا لموسم واحد بنفس الراتب الحالي.

ويرغب تشافي من الإدارة الكتالونية، الوصول إلى حل وسط مع سيرجي روبيرتو للتجديد له خاصة أن مدرب برشلونة بحاجة له في المباريات المقبلة.

ريال بيتيس ضد برشلونة

وفي وقت سابق، هاجم بورخا إجلاسياس لاعب نادي ريال بيتيس، الحكم الإسباني ريكاردو دي بورجوس حكم مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة، التي أُقيمت أمس الأربعاء في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة Sport الإسبانية إن إجلاسياس لاعب ريال بيتيس انفجر غاضبًا في وجه الحكم حيث قال خلال جلوسه على مقاعد البدلاء: ” الشعار هو الفارق، الاختلاف في الشعار”، حيث هاجم الحكم بسبب انحيازه لشعار برشلونة على حد وصف اللاعب.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح برشلونة في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي رافينيا في الدقيقة الـ65، ثم أضاف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني بالدقيقة الـ80.

وسجل ريال بيتيس هدفه الأول عبر لاعب برشلونة، الفرنسي جيوليس كوندي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ85.