مفتشون أمميون يبحثون عن اليورانيوم في طهران

تستمر التوترات حول ما اكتشفته الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، بأن إيران حصلت على يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 84%.

مفاوضات وتدقيق

أعلنت المنظمة أن مفتشين أمميين يجرون مباحثات حاليًا في طهران، وفقًا لوكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

كما نقلت الوكالة عن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الأربعاء، أن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة موجودون في طهران، لإجراء مفاوضات وتدقيق.

وفد الوكالة

وقال إسلامي إن مسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودون في طهران وبدأوا مفاوضات وزيارات وعمليات تدقيق منذ أمس.

وأوضح أنه تجري الآن إزالة أوجه لبس سببها أحد المفتشين، وفق زعمه.

اليورانيوم المخصب

أتت هذه التطورات بعدما أكدت الوكالة أن مفتشيها اكتشفوا الأسبوع الماضي، أن إيران حصلت على يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 84%.

وكشفت بعثة المراقبة الدولية أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات أقل بقليل من ذلك المطلوبة لإنتاج سلاح نووي.

درجة النقاء

وبينما يحتاج المفتشون الدوليون إلى تحديد ما إذا كانت إيران قد أنتجت عن قصد هذا اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84%، أو ما إذا كان ذلك جاء نتيجة تراكم غير مقصود داخل أجهزة الطرد المركزي، نفت إيران الأمر تماماً.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي يكتشف فيها المراقبون أنشطة مشبوهة تتعلق بالتخصيب في منشآت نووية إيرانية.