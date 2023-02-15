مقاضاة الشركة المنتجة لدواء زانتاك لاحتوائه على مادة مسرطنة

حذر علماء وباحثون مستقلون، شركة جلاكسو من الخطر المحتمل لدواء زانتاك zantac لعلاج الحموضة وقرحة المعدة، بشأن احتوائه على مادة تسبب الإصابة بالسرطان.

وبحسب وكال بلومبيرغ، فإن الشركة المنتجة للدواء ظلت صامتة بشأن هذه المخاطر طوال 40 عامًا.

مقاضاة 70 ألف شخص للشركة

ورفع أكثر من 70 ألف شخص تناولوا عقار زانتاك أو النسخ العامة منه، دعوى قضائية على الشركة في محاكم الولايات الأمريكية لبيعها عقارًا يحتمل أن يكون ملوثًا وخطيرًا.

ومن المفترض أن تبدأ أولى هذه المحاكمات في أواخر فبراير في المحكمة العليا بكاليفورنيا في مقاطعة ألاميدا، ولكن من المرجح أن يتم تأجيلها حتى الصيف لاستيعاب الجدول الزمني للقاضي.

والشركات الأخرى التي باعت عقار Zantac في السنوات اللاحقة تشمل شركة فايزر وSanofi، وبالتالي تورطت الشركتان أيضًا في الدعاوى القضائية.

خروج الدواء من السوق الأمريكي

وفي عام 2019، وجد العلماء أن العقار ملوث بمستويات عالية من مادة مسرطنة محتملة، ولم يكن التلوث وليدًا للصدفة أو الخطأ، مؤكدين على أنه يتم إنشاء السم بواسطة مركب الرانيتيدين الذي يتضمنه الدواء.

وقام صانعو Zantac والمنظمون الصحيون في جميع أنحاء العالم باستدعاء العقار، وفي عام 2020 قامت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بإخراجه من السوق تمامًا.