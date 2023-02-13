مقاهي الأحياء الأقل تكلفة والأكثر أرباحًا

قال عبدالله السديس رائد في مجال القهوة، إن ميزة مقاهي الأحياء الصغيرة أن تكلفتها شبه معدومة وأرباحها عالية، لافتًا إلى أن الإيجار يؤثر بشكر كبير على الأسعار عند إنشاء أي مقهى.

وأوضح السديس خلال حوار لـ “برنامج اليوم” على “قناة الإخبارية” أن فتح محل مقهى كبير سيؤدي لفشل كبير بنسبة 90%، لكن المقاهي الصغيرة الأقل كلفة تحقق أرباحًا كبيرة، مضيفًا أن إقامة مقهى في حي صغير اليوم يتم مقارنتها بقهاوٍ كبيرة.

وأشار السديس أن فتح مقهى في أحد الأحياء الصغيرة مع الأجهزة البسيطة وجودة الأكواب قد يصل سعرها من 200 إلى 300 ألف ريال، لكن مقارنة بالمقاهي الكبيرة فإن أرخص مقهى يصل لـ 900 ألف ريال فيما فوق.

مقاهي الرياض

وفي الآونة الأخيرة، انتشرت مقاهي الأحياء في الرياض، وتبنى على مفهوم مقاهٍ صغيرة على طراز المخابز والمقاهي القديمة المتواجدة في كل حي لتلبي احتياجاتكم.

ويكون الطلب عادةً عبر نافذة مطلة على المقهى الصغير وتستضيف بعض المقاهي زوارها في المقهى للطلب.

وتتميز مقاهي الأحياء بتركيزها على الجودة وكونها قريبة من أهل الحي، حيث تعد مكان التقائهم يوميًا لطلب القهوة وتناول الفطور السريع، وانتشارها في مدينة كبيرة مثل الرياض يعيد إحياء مفهوم الألفة بين المجتمع ويقرب سكان الحي لبعضهم.