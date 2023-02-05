مقتل 23 شخصًا وإعلان حالة الكوارث بعد حرائق تشيلي

أعلنت السلطات في تشيلي مقتل 23 شخصاً على الأقل وإصابة 979 آخرين في أكثر من 250 حريق غابات في وسط البلاد، حيث تستعر موجة حر شديدة وذكر الجهاز الوطني للوقاية والاستجابة للكوارث أن من بين 251 حريقاً نشطاً خرج 80 منها عن السيطرة.

خروج عن السيطرة

وأشارت وزيرة الداخلية كارولينا توها، إلى إصابة 554 شخصاً، بجروح، وقال الجهاز الوطني للوقاية والاستجابة للكوارث، إن من بين 251 حريقاً نشطاً، خرج 80 حريقاً عن السيطرة.

وأشارت حصيلة سابقة، أمس السبت، إلى مصرع 16 شخصاً بينهم طيار يحمل الجنسية البوليفية وميكانيكي من الجنسية التشيلية بعد تحطم مروحية كانت تسعى لإخماد الحرائق، بحسب المصدر ذاته.

إعلان حالة الكوارث

وفي مواجهة هذا الوضع، أعلن رئيس تشيلي جابرييل بوريك حالة الكارثة في منطقة لا أروكانيا بعد اتخاذ إجراء مماثل في منطقتي نوبلي وبيوبيو.

وعلق الرئيس إجازته الجمعة، للتوجه إلى مدينة كونسيبسيون التي تبعد 510 كلم جنوب العاصمة سانتياجو.

وخاطب المنكوبين عبر تويتر: “لن ندعكم بمفردكم”، ويسمح إعلان حالة الكارثة بتوفير موارد إضافية لمكافحة حالات الطوارئ.

ضحايا

وأعلن وزير الزراعة التشيلي إستيبان فالينزويلا من جهته أنه حزين جداً لتحطم مروحية أسفر عن مصرع الطيار وميكانيكي كانا يعملان على مكافحة الحريق في قطاع جالفارينو في منطقة لا أروكانيا، وتشمل حصيلة الضحايا 4 مدنيين، ورجل إطفاء أعلن مقتله من قبل.

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها إن المدنيين الأربعة توفوا في منطقة بيوبيو، وأضافت: “اثنين من الضحايا سقطا عندما اندلعت النيران على طريق كانا يسيران فيه بينما لقي الآخران حتفهما في حادث سيارة على الأرجح أثناء محاولتهما الهرب من الحرائق”.

حرائق واسعة

وأشارت السلطات إلى أن أكثر من 200 حريق دمرت حتى الآن أكثر من 40 ألف هكتار.

كما دمرت 97 منزلاً بشكل كامل، وتمت تعبئة أكثر من 2300 من رجال الإطفاء لمكافحة الحرائق، تساندهم 75 طائرة.

موجة حر

وتأتي هذه الحرائق وسط موجة حر شديدة مع درجات حرارة قريبة من 40 درجة مئوية، مما يثير مخاوف لدى السلطات من وقوع كارثة مثل تلك التي حدثت في العام 2017.

وفي ذلك العام، تسبب حريق غابات هائل في وفاة 11 شخصاً، ودمّر أكثر من 1500 منزل، وأتلف 467 ألف هكتار من الأراضي، خلال الكارثة السابقة.