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قوات الأمن نفذت عملية استباقية

مقتل 4 عناصر أمن بانفجار حزام ناسف في بغداد

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
مقتل 4 عناصر أمن بانفجار حزام ناسف في بغداد
المواطن - فريق التحرير

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أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، بمقتل ضابطين جراء انفجار بحزام ناسف في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد.

كما أوضحت أن جنديين اثنين لقيا حتفهما أيضًا في الانفجار، وفق ما نقلته (واع) وكالة الأنباء العراقية.

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مخطط إرهابي

وفي وقت سابق اليوم، أعلن قائد عمليات بغداد أحمد سليم إحباط مخطط لاستهداف مزار ديني بالكاظمية في العاصمة العراقية بعد قتل ثلاثة عناصر ينتمون إلى تنظيم داعش.

وذكر سليم أن قوات الأمن نفذت عملية استباقية في الطارمية، مشيرًا إلى أن أحد عناصر داعش كان يرتدي حزامًا ناسفًا، بحسب الوكالة الرسمية.

يذكر أن العراق كان أعلن في أواخر عام 2017 تحرير كافة أراضيه من سيطرة داعش، لكن السلطات تشن باستمرار عمليات أمنية لملاحقة خلايا التنظيم التي تنفذ بين الحين والآخر هجمات في البلاد.

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