مقطع متداول في لبنان.. كادر سابق في حزب الله يحرق صور الخميني وخامنئي في قرية لبنانية

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أقدم كادر سابق في حزب الله على حرق صور المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وسلفه الخميني في إحدى قرى الجنوب اللبناني.
الواقعة التي تداولتها مواقع التواصل اللبنانية على نطاق واسع حدثت في قرية عيتيت قرب بلدة جوبا اللبنانية، وهي إحدى قرى الجنوب التي ينشط فيها نفوذ حزب الله.
وخلال المقطع، يظهر الكادر السابق حسن محسن وهو يصف خامنئي بالديكتاتور، موجهًا رسالة إلى حزب الله وميليشياته وأمينه العام حسن نصرالله بالتأكيد على أن خامنئي والخميني وأتباعهم يعطون الأوامر للهجوم على بيوت الناس في لبنان ويعادون الإنسانية ويعملون على التخويف لسنوات ولم يرَ منهم أحد خيرًا.
وتحدى الكادر السابق في حزب الله، الميليشيا في عقر دارها بالجنوب اللبناني، بالقول: “أنا موجود في ضيعتي، وبمنطقتي وفيكم تطلعوا تواجهوا وأنا ناطركم في الضيعة”.