Icon

السعودية تبني 3 آلاف مبنى مؤقت لإيواء متضرري الزلزال Icon شرط يمنع مشاركة بطل دوري روشن في كأس العالم للأندية 2023 Icon تحديث جديد لتطبيق واتساب يتيح 3 مزايا مهمة Icon لحظة انزلاق ثعبان ضخم من سقف أحد المنازل بماليزيا Icon عامل تركي مقيم بالرياض سافر للاحتفال بمولوده الجديد فمات بالزلزال Icon شراكة سعودية هندية لجذب السياح والسر في الكريكيت Icon طرح تذاكر مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا غدًا Icon وقف بيع السيارات العاملة بالوقود بداية من 2035 Icon سنجاب مدرب بديلًا للكلاب يكشف عن المخدرات Icon ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على أبها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وصف مرشد إيران بالديكتاتور

مقطع متداول في لبنان.. كادر سابق في حزب الله يحرق صور الخميني وخامنئي في قرية لبنانية

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ مساءً
مقطع متداول في لبنان.. كادر سابق في حزب الله يحرق صور الخميني وخامنئي في قرية لبنانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أقدم كادر سابق في حزب الله على حرق صور المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وسلفه الخميني في إحدى قرى الجنوب اللبناني.

تحدِ رغم النفوذ

الواقعة التي تداولتها مواقع التواصل اللبنانية على نطاق واسع حدثت في قرية عيتيت قرب بلدة جوبا اللبنانية، وهي إحدى قرى الجنوب التي ينشط فيها نفوذ حزب الله.

قد يهمّك أيضاً
Img

الهيئة الملكية تعلن عن وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال

Img

تويتر يهدد مستخدمي العلامة الزرقاء 

وخلال المقطع، يظهر الكادر السابق حسن محسن وهو يصف خامنئي بالديكتاتور، موجهًا رسالة إلى حزب الله وميليشياته وأمينه العام حسن نصرالله بالتأكيد على أن خامنئي والخميني وأتباعهم يعطون الأوامر للهجوم على بيوت الناس في لبنان ويعادون الإنسانية ويعملون على التخويف لسنوات ولم يرَ منهم أحد خيرًا.

وتحدى الكادر السابق في حزب الله، الميليشيا في عقر دارها بالجنوب اللبناني، بالقول: “أنا موجود في ضيعتي، وبمنطقتي وفيكم تطلعوا تواجهوا وأنا ناطركم في الضيعة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الخميس على...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الخميس على...

السعودية اليوم
وزير يغط في نوم عميق على الهواء...
غرائب

وزير يغط في نوم عميق على الهواء...

غرائب
رحيل معمر إماراتي عن 100 عام في...
حصاد اليوم

رحيل معمر إماراتي عن 100 عام في...

حصاد اليوم
رئيس هيئة الترفيه يُدشن منطقة “فيا رياض”
السعودية اليوم

رئيس هيئة الترفيه يُدشن منطقة “فيا رياض”

السعودية اليوم
ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...
الرياضة

ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...

الرياضة
“المواطن” ترصد انطلاق مشروع الرياض الخضراء بحي...
السعودية اليوم

“المواطن” ترصد انطلاق مشروع الرياض الخضراء بحي...

السعودية اليوم
المملكة تتربع على عرش البورصات العربية بـ2.7...
السوق

المملكة تتربع على عرش البورصات العربية بـ2.7...

السوق
مشاهد توثق لحظة تحطم منزل في هاواي...
غرائب

مشاهد توثق لحظة تحطم منزل في هاواي...

غرائب