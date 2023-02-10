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ناشد فرق الإنقاذ للبحث عن ذويه بعد مرور 120 ساعة

مقيم سوري فقد أسرته وذويه تحت أنقاض زلزال تركيا

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٤ مساءً
مقيم سوري فقد أسرته وذويه تحت أنقاض زلزال تركيا
المواطن - فريق التحرير

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بعيون متحجرة من كثرة البكاء والحزن على ذوية، ناشد مواطن سوري مقيم في المملكة فرق البحث والنقاذ بالمساعدة والبحث عن ذوية الذين لا يزالوا تحت الأنقاض حتى الآن إثر انهيار مبنى سكنهم جراء الزلزال في تركيا.

روى المواطن مأساة شعب بأكمله هرب من ويلات الدمار والحروب، ليلقى نهاية أبشع في انتظاره في تركيا، حيث قال في لقاء مع قناة إم بي سي، إن عائلته نزحت من سوريا مع بداية الأزمة وتوجهت إلى العيش في تركيا منذ عام 2006.

مأساة

لفت المواطن المكلوم إلى أن والده كان يعيش في المملكة منذ عام 1979، وأنجب أبناءه كلهم في المملكة، لكنه بقى هو ورحل الأب واختين له إلى سوريا عام 2006، ثم توجهوا إلى تركيا.

لفت المواطن إلى أنه كان على تواصل مع ذويه قبل وقوع الزلزال، ولكن بعد الكارثة، فقد التواصل معهم، وكذلك فقد التواصل مع جيرانهم ولا يستطيع الحصول على أي أخبار بشأنهم سواء كانوا أحياء أو في عداد الضحايا.

وناشد المواطن سوري الذي يقيم في منطقة رفحاء شمالي المملكة، فرق الإنقاذ والبحث بضرورة مد العون له ولذويه والبحث عنهم تحت الأنقاض، مشيرًا إلى مرور 120 ساعة حتى الآن ولا زالوا تحت الأنقاض، معربًا عن أمله في العثور عليهم.

 

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