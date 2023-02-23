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رئيس بيلاروسيا يكشف سبب الزيارة السرية

مكاسب انتخابية وراء زيارة بايدن لـ كييف

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٦ مساءً
مكاسب انتخابية وراء زيارة بايدن لـ كييف
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس بيلاروسا ألكسندر لوكاشينكو أن الهدف الرئيسي من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف يكمن في محاولته تحقيق مكاسب دعائية انتخابية.

وخلال حديثه مع وسائل إعلام صينية، أشار لوكاشينكو إلى أن بايدن زار كييف، ليتمكن من “ركوب حصان الحرب في الحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة”، بحسب ما نقلته وكالة “نوفوستي”.

زيارة بايدن

توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارة مفاجئة إلى كييف، الأسبوع الماضي ، قبل أيام من الذكرى الأولى للحرب الروسية الأوكرانية.

وتأتي رحلة الرئيس الأمريكي، التي يكتنفها السرية، بعد أن قام رؤساء دول أخرى في الناتو  بما في ذلك قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، برحلات إلى كييف للتعبير عن دعمهم لجهود صد الحرب الروسية، لكن زيارة بايدن هي أقوى إشارة حتى الآن على التضامن الغربي مع أوكرانيا، وتأتي في الوقت الذي يستعد فيه زيلينسكي لبلاده لخوض قتال أشد قادمًا.

 

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