مكافأة مالية مجموعها 100 مليون ريال لـ الهلال بعد التتويج بالفضية

أعلن الأمير الوليد بن طلال عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال تقديم 100 مليون ريال للاعبي الفريق الأول بعد حصولهم على الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية.

وغرد الوليد بن طلال عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” مبروك لوالدي الملك سلمان بن عبدالعزيز ومبروك لأخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مبروك لـ الهلال وللشعب السعودي، رفع علم الأزرق عاليًا، وصيف كأس العالم للأندية، ومني مكافأة إضافية ليصل المجموع إلى 100 مليون ريال سعودي”.

جدير بالذكر أن الأزرق كان خسر أمام ريال مدريد بنتيجة 5-3 في مدينة الرباط المغربية.