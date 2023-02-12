مكافأة مالية مجموعها 100 مليون ريال لـ الهلال بعد التتويج بالفضية فرنسا تحترق مع اندلاع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين ريال مدريد بطلًا لـ كأس العالم للأندية بعد فوزه على الهلال فييتو يضيف ثالث أهداف الهلال فينسيوس جونيور يسجل خامس أهداف ريال مدريد البرلمان العربي يناقش الأمن الغذائي بحضور رئيس الشورى لحظة انهيار الأنقاض على فريق الإنقاذ في تركيا لوسيانو فييتو يضيف ثاني أهداف الهلال في شباك الريال خبير تحكيمي: الهلال له ركلة جزاء لم تُحتسب أمام ريال مدريد العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا وتركيا عبر ساهم
أعلن الأمير الوليد بن طلال عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال تقديم 100 مليون ريال للاعبي الفريق الأول بعد حصولهم على الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية.
مبروك لوالدي الـمـلك @KingSalman🇸🇦💚
مبروك لأخي #ولي_العهد_الأمير_محمد🇸🇦💚قد يهمّك أيضاً
مبروك لـ #الهلال🥈 وللشعب السعودي 🇸🇦💚
رفـع #الـهـلال الـعـلم 🇸🇦 عــاليـاً:
وصيف🥈#كـأس_العالم_للأندية.
ومني مكـافأة اضـافية للتغريدة المرفقة لنـادي
الهلال ليصل المجموع ١٠٠ مليون ريـال سعـودي https://t.co/J1SWA7cqrc
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 11, 2023
وغرد الوليد بن طلال عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” مبروك لوالدي الملك سلمان بن عبدالعزيز ومبروك لأخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مبروك لـ الهلال وللشعب السعودي، رفع علم الأزرق عاليًا، وصيف كأس العالم للأندية، ومني مكافأة إضافية ليصل المجموع إلى 100 مليون ريال سعودي”.
جدير بالذكر أن الأزرق كان خسر أمام ريال مدريد بنتيجة 5-3 في مدينة الرباط المغربية.