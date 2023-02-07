مكافحة المخدرات تعلن القبول النهائي للوظائف العسكرية

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وأوضحت مكافحة المخدرات، أن الوظائف العسكرية تشمل رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.
وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، “يرجى معاودة الاستعلام مرة أخرى عند اكتمال الخبر”، ويمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.