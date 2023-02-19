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توقعات بسماء غائمة جزئيًا على معظم المناطق

مكة المكرمة الأعلى حرارة وطريف الأدنى بـ 2مئوية

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
مكة المكرمة الأعلى حرارة وطريف الأدنى بـ 2مئوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن درجات الحرارة المتوقعة على مدن المملكة، إذ سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ34 مئوية، في حين سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 2 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالآتي: مكة المكرمة 34 درجة، جدة 32 درجة، القنفذة وجازان 31 درجة، ينبع 30، الوجه 28، المدينة المنورة 27، العلا 26 درجة، الطائف وبيشة 25، شرورة 24.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فهي كالآتي: طريق 2 درجة مئوية، القريات ورفحا وعرعر وسكاكا 3 درجات، حفر الباطن 4 درجات، تبوك والصمان والتنهات وحائل 6 درجات، الدهناء 7 درجات، الرياض وبريدة 8 درجات.

فيما توقع المركز الوطني توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأحد، سماءً غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن السماء تكون غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.

 

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