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مكة المكرمة تحتضن مبادرة تأهيل النزلاء في الإصلاحيات

2023-02-05 الساعة 6:05
مكة المكرمة تحتضن مبادرة تأهيل النزلاء في الإصلاحيات
المواطن - واس

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، مبادرة لتأهيل النزلاء في الإصلاحيات في عدد من البرامج، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص, وذلك بحضور معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان.

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أهداف المبادرة

وتهدف المبادرة التي يحتضنها كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة، ويجري تنفيذها في إصلاحيات منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى تأهيل النزلاء وإخضاعهم لبرامج تدريب تمكنهم من استثمارهم ليكونوا أعضاء فاعلين ومنتجين بعد قضاء محكومياتهم من خلال تدريبهم على اصلاح وصيانة المعدات الثقيلة، إلى جانب الاهتمام بالمحكوم عليهم من السجناء، وتقويم سلوكهم، وبناء شخصياتهم، ليتمكنوا من التعايش السليم مع المجتمع والعودة إلى أحضانه، سعيًا لترسيخ مفهوم القدوة الحسنة، وبناء مواطن صالح قادر على تخطي كل عقبات الماضي، فضلًا عن تأهيلهم مهنيًا، إضافة إلى توفير مصادر الرزق المستدام لهم من خلال تهيئة فرص العمل والانخراط في المجتمع.

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