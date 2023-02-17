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طريف الأدنى بـ - 2

مكة المكرمة وجازان الأعلى حرارة اليوم بـ 31 مئوية

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ مساءً
مكة المكرمة وجازان الأعلى حرارة اليوم بـ 31 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، على مدن المملكة، إذ سجلت مكة المكرمة وجازان أعلى درجة حرارة بـ31 مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ -2 درجة مئوية.

انخفاض درجات الحرارة

ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة. ولا يستبعد تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل، بينما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والباحة.

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درجات الحرارة المتوقعة

وجاءت درجات الحرارة الكبرى والصغرى المتوقعة اليوم، بحسب مركز الأرصاد عبر تويتر، كالتالي: مكة المكرمة (31 -19)، المدينة المنورة (23 -12)، الرياض (17 -9)، جدة (30 -20)، الدمام (19 -14)،  أبها (20 -10)، تبوك (18 -5).

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