مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة بـ 34 وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة وجدة أعلى درجة حرارة بـ 34 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة بـ 3 مئوية.

الكبرى

وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: مكة المكرمة وجدة 34 مئوية، والقنفذة وينبع 32 مئوية، وجازان 31 مئوية، والوجه والعلا والمدينة المنورة 28 مئوية.

الصغرى

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة 3 مئوية، تليها عرعر ورفحاء والقريات 4 مئوية، وسكاكا 6 درجات، وحفر الباطن 7 مئوية، وأبها وتبوك وحائل 8 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم، كما تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً على وسط وجنوب المملكة قد تخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة. البحر الأحمر.