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نشر سفينتين عسكريتين في قناة بنما

ملاحقة السفن الإيرانية في ممر مائي حيوي

2023-02-02 الساعة 11:14
ملاحقة السفن الإيرانية في ممر مائي حيوي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت طهران نيتها إنشاء وجود عسكري في ممر مائي حيوي، بالنسبة للولايات المتحدة، لذلك تحاول التأكد فعلاً من صحة نشر طهران سفينتين عسكريتين في البرازيل تتجهان أيضًا إلى قناة بنما.

سفن حربية

وقال، فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن اطلعت على التقارير حول إرسال إيران سفنًا حربية إلى البرازيل وقناة بنما، موضحاً أن بلاده تراقب الوضع، ولديها الأدوات لمحاسبة إيران ومنها عبر العقوبات.

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وذكرت صحيفة “طهران تايمز” الإيرانية، أن إيران تخطط لمد منطقة عملياتها إلى قناة بنما. كما نقلت الصحيفة عن الأدميرال شهرام إيراني منتصف الشهر الماضي، قوله إن قواته حاضرة في جميع المضائق الاستراتيجية في العالم، قائلاً: “لم نكن موجودين في مضيقين فقط، وسنكون حاضرين هذا العام في أحدهما، ونخطط للتواجد في قناة بنما”، وفق زعمه.

قناة بنما

ونقلت وكالة “فوكس نيوز” عن مصدر أمني غربي، لم تسمه، أن السفن الحربية الإيرانية لم ترس بعد في البرازيل. في حين أوضح موقع Marine Insight أن البرازيل سمحت للسفن الإيرانية بالرسو في موانيها، في طريقها لقناة بنما.

وقالت وكالة فوكس نيوز إن السفينة الإيرانية مكران وسفينة أخرى قد تكونان هما اللتين تتجهان للرسو في البرازيل.

أهمية استراتيجية

يشار إلى أن قناة بنما تمثل أهمية استراتيجية باعتبارها الممر المائي الذي يقسم أمريكا الجنوبية والشمالية.

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