ملك المغرب يتعرض لوعكة صحية

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أعلن الديوان الملكي المغربي، الأربعاء، تعرض العاهل المغربي الملك محمد السادس لوعكة صحية.
وقالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، في بيان، إن “الملك محمد السادس، تعرض لنزلة برد، ولهذا السبب فقد أوصى الطبيب الخاص الملك بأخذ فترة راحة طبية وتفادي السفر لبضعة أيام”.
من المعروف أن الملك محمد السادس سبق وأصيب بفيروس كورونا، في 16 يونيو الماضي.
وكشف حينها الحسن بليماني، طبيبه الشخصي، أن “الإصابة بدون أعراض”، وأنه “نصحه بفترة راحة لعدة أيام”.