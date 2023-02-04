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تراجع من المركز الثالث إلى 21 بقائمة الأثرياء

ملياردير يخسر 58.7 مليار دولار في 6 أيام

2023-02-04 الساعة 6:15
ملياردير يخسر 58.7 مليار دولار في 6 أيام
المواطن - فريق التحرير

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انتقل الملياردير الهندي، غوتام أداني، من المركز الثالث بين قائمة أثرياء العالم إلى الترتيب الـ 21، حيث كان الثري الهندي هو صاحب الخبر الأبرز في جميع الصحف الاقتصادية على مستوى العالم بسبب الخسائر العنيفة التي ضربت مجموعة “أداني” خلال الأيام القليلة الماضية.

خسائر مليارية

وتراجعت صافي ثروة الملياردير الهندي بنسبة 49% خلال 6 أيام، حيث هوت من مستوى 120 مليار دولار إلى نحو 61.3 مليار دولار في الوقت الحالي، بخسائر بلغت نحو 58.7 مليار دولار، لينزل ترتيبه بين قائمة أثرياء العالم إلى المركز الـ 21.

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وأفادت وكالة “بلومبرج”، بأن أداني ليس تمامًا مثل سام بانكمان فرايد من عالم العملات المشفرة أو بيل هوانغ من “أرشغوس كابيتال مانغمنت” اللذين انتقلا من عشرات المليارات إلى لا شيء في ومضة مع انهيار صفقاتهم ذات الرافعة المالية. وحتى بعد انهيار أسعار الأسهم في أعقاب تقرير البيع على المكشوف لشركة “هندنبورغ ريسيرش” يشرف غوتام أداني على مجموعة مترامية الأطراف تبني بنية تحتية كثيفة رأس المال مثل الموانئ والمطارات بما يتماشى مع أهداف التنمية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ثروة أداني

وجاء انخفاض ثروة أداني أكبر بكثير من إيك باتيستا البرازيلي، الذي استخدم بالمثل إمبراطوريته في مجال السلع لبناء البنية التحتية الوطنية مثل أحواض بناء السفن والموانئ بدعم من الحكومة. واستغرق باتيستا حوالي عام ليخسر ثروته البالغة 35 مليار دولار، وأصبح يُعرف باسم “الملياردير السلبي” الأول المعروف.

وعلى الرغم من أن إيلون ماسك كان أول شخص في التاريخ يخسر 200 مليار دولار، فقد ارتد منذ ذلك الحين بشكل كبير. حيث أضاف الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” نحو 36.5 مليار دولار إلى ثروته الشخصية هذا العام، وهو أكبر رقم أضافه أي شخص من أثرياء العالم.

الخسارة الكبرى

وتُعد خسارة ثروة أداني من بين الأشد قسوة من حيث الحجم والسرعة منذ أن بدأت بلومبرج في تعقب المليارديرات في عام 2012. ويبلغ ثروته 61 مليار دولار، بانخفاض عن ذروة بلغت 150 مليار دولار في سبتمبر.

ويسلط الانخفاض الشديد، الضوء على الطرق الفريدة التي ارتقى بها “أداني”، البالغ من العمر 60 عامًا، في تصنيفات الثروة في العامين الماضيين، متجاوزًا في وقت ما كل المليارديرات باستثناء إيلون ماسك. وتم وضع علامة على العديد من التكتيكات من قبل “هيندنبورغ” لأنها ادعت الاحتيال المتمثل في تركيز كبير من ملكية الأسهم الداخلية، وتفشي استخدام الرافعة المالية والتقييمات التي تم رفعها بكل مقياس تقريبًا.

توسع مجموعة أداني

وقام أداني بتوسيع مجموعته بقوة، مع الدفع نحو الطاقة الخضراء والبنية التحتية على وجه الخصوص، وتأمين الاستثمارات من الشركات. واستخدمت مجموعته قروض الهامش لتمويل طموحاتها، واضطرت إلى طرح ما قيمته حوالي 300 مليون دولار من الأسهم الأسبوع الماضي للحفاظ على غطاء الضمان لقرض قدمته مجموعة من البنوك.

ونفت مجموعة أداني مرارًا مزاعم هيندنبورغ، ووصفت التقرير بأنه مزيف، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية. ومع ذلك، فقد ألغت شركة “أداني إنتربرايز” بيعًا تاليًا للأسهم بقيمة 2.4 مليار دولار تم الاكتتاب فيه بالكامل ولكنه جذب اهتمامًا ضئيلًا من مستثمري التجزئة، وتوقفت وحدات من “كريدي سويس غروب” و”سيتي غروب” عن قبول بعض الأوراق المالية للمجموعة كضمان لقروض الهامش.

 

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