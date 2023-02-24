مليار شخص معرضون للإصابة بالكوليرا بـ 43 دولة

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أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن ثلاث دول جديدة أبلغت عن تفشي وباء الكوليرا على أراضيها، وذلك بينما تكافح 22 دولة حاليًّا الوباء في خمسة أقاليم للمنظمة، مع معدلات وفيات مرتفعة.
وبحسب تقرير نشرته قناة القاهرة الإخبارية، فقد أوضحت منظمة الصحة العالمية أن الصراعات والفقر والتغير المناخي والكوارث تغذي تفشي الوباء، كما أن أكثر من مليار شخص في 43 دولة معرضون بشكل مباشر لخطر الإصابة بالكوليرا، وأن هذه الزيادة تجهد قدرات الاستجابة العالمية.
ووفقًا للتقرير، فإن إمدادات أدوية اختبارات تشخيص الكوليرا مقيدة بشدة، مشيرةً إلى أن المنظمة ستعمل مع منظمة اليونيسيف وشركاء آخرين لزيادة العرض العالمي المحدود للقاحات، وأنه لا يزال هناك نقص في اللقاحات لإمدادها لتلك الدول المتضررة، مطالبةً في الوقت نفسه الدول المانحة بتوفير 25 مليون دولار لمكافحة الكوليرا خلال العام الجاري.