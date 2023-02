مليون أمريكي تحت الظلام بسبب أسوأ عاصفة

ضربت أسوأ عاصفة شتوية منذ عقود الولايات المتحدة الأمريكية، وأدت إلى تساقط ثلوج وأمطار غزيرة في ولاية كاليفورنيا وأجزاء أخرى من الغرب.

No signs of slowing down snow still coming down at a steady pace west of the #grapevine at 5600 elevation from my backyard @NWSHanford @CaltransDist7 @CAwx #CaliforniaSnow #snow #Californiastorm #socalblizzard2023 pic.twitter.com/zxuNwpOivm

— Katie – California LandBird….. (@CaLandBird) February 25, 2023