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إغلاق الطرق الرئيسية وسقوط قتلى

مليون أمريكي تحت الظلام بسبب أسوأ عاصفة

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤١ مساءً
مليون أمريكي تحت الظلام بسبب أسوأ عاصفة
المواطن - فريق التحرير

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ضربت أسوأ عاصفة شتوية منذ عقود الولايات المتحدة الأمريكية، وأدت إلى تساقط ثلوج وأمطار غزيرة في ولاية كاليفورنيا وأجزاء أخرى من الغرب.

انقطاع التيار الكهربائي

وعانى عشرات الآلاف من الأشخاص في ولاية ميشيجان، من درجات انخفاض شديد في درجات الحرارة بعد أيام من واحدة من أسوأ العواصف الجليدية منذ عقود.

وأدت أيام العواصف الشتوية إلى انقطاع التيار الكهربائي على ما يقرب من مليون مبنى في مناطق واسعة، وإلى إغلاق الطرق الرئيسية، مما تسبب في ازدحام خانق على الطرق السريعة وتعطيل السفر الجوي.

إلغاء الرحلات الجوية

وتم إلغاء أكثر من 460 رحلة جوية وتأجيل أكثر من 7400 الجمعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقا لموقع FlightAware.com.

وكانت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية قد حذرت من عاصفة شتوية باردة وخطيرة حتى يوم السبت، ويمكن أن تتساقط ثلوج بارتفاع يصل إلى نحو متر ونصف المتر، في بعض الجبال بالقرب من لوس أنجلوس، ما قد يؤدي إلى انعدام للرؤية حيث تصل سرعة الرياح إلى 120 كيلومترًا في الساعة، وزيادة مخاطر الانهيارات الثلجية.

تحذيرات الأرصاد

وأصدرت خدمة الأرصاد تحذيرات نادرة من عاصفة ثلجية في المناطق الجبلية بجنوب كاليفورنيا وحثت قائدي المركبات على تجنب الطرق الخطرة.

وضربت العواصف، ولايات السهول والمناطق الشمالية من البلاد لعدة أيام، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية استمرار المشاكل الناجمة عن الجليد والثلوج والأمطار المتجمدة حتى نهاية الأسبوع.

مليون شخص بالظلام

وفي شمال غرب المحيط الهادئ، تم إغلاق معظم أرجاء المدينة الكبرى في ولاية أوريغون بعد تساقط ثلوج بلغ ارتفاعها نحو 30 سنتيمترا بشكل غير متوقع. وقد أدى ذلك إلى توقف حركة المرور خلال ساعة الذروة مساء الأربعاء وحوصرت السيارات على الطرق السريعة.

وعاش حوالي مليون شخص في ميشيغان تحت جنح الظلام، وبحلول أمس الجمعة، انخفض هذا العدد إلى أقل من 600 ألف نسمة، معظمهم في الزاوية الجنوبية الشرقية المكتظة بالسكان للولاية حول ديترويت، ويتوقع أن يتم استعادة الطاقة بشكل كامل غدًا الأحد.

سقوط قتلى

وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في العواصف الأخيرة؛ بينهم رجل إطفاء من ولاية ميشغان، توفي، الأسبوع  الماضي، بعد ملامسته لخط كهرباء، بينما لقي أحد المشاة في روتشستر بولاية مينيسوتا، مصرعه بعد أن صدمته إحدى كاسحات الثلوج. وأعلنت السلطات في بورتلاند بولاية أوريغون، أن شخصًا توفي بسبب ارتفاع درجة حرارته.

وتم إغلاق جزء كبير من بورتلاند بسبب الجليد، بعد أن شهدت المدينة ثاني أكبر نسبة لتساقط الثلوج في تاريخها.

وفي شمال كاليفورنيا، تراكمت الثلوج في جميع أنحاء مقاطعة سانتا كروز، حيث أغلقت الطرق واضطر أشخاص إلى ترك سياراتهم.وفي نيفادا وشمال أريزونا، تم إغلاق بعض المدارس، كما تم تأجيل المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الأمريكي لكرة القدم في جنوب كاليفورنيا.

 

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