مليون ريال من الهلال لـ ضحايا زلزال سوريا وتركيا

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أعلنت مؤسسة نادي الهلال الخيرية عن تبرع مجلس إدارة النادي وجماهيره ومنسوبيه بـ مليون ريال للحملة الشعبية لمساعدة المتضررين من الزلزال في دولتي سوريا وتركيا.
وجاء بيان المؤسسة كالتالي: “قدمت مؤسسة الهلال الخيرية تبرعًا بمبلغ مليون ريال عن النادي ومنسوبيه وجماهيره للحملة الشعبية لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوجيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد”.
وارتفعت حصيلة الضحايا في البلدين من الزلزال إلى أكثر من 22 ألف قتيل، حيث صُنف بأنه الأعنف منذ عام 1999، بينما وصل عدد المصابين إلى أكثر من 80 ألف جريح.