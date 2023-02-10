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جهود مستمرة لإنقاذ المنكوبين والمساهمة في تخفيف معاناتهم

مملكة الإنسانية سباقة بإغاثة الملهوفين ومد يد العون للجميع

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٧ مساءً
مملكة الإنسانية سباقة بإغاثة الملهوفين ومد يد العون للجميع
المواطن - فريق التحرير

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أشاد عدد كبير من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بموقف المملكة الإنساني تجاه الأشقاء منكوبي الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، مؤكدين أنه معهود دائمًا من المملكة مد يد العون للشعوب المنكوبة حول العالم، حتى استحقت بجدارة لقب مملكة الإنسانية.

بدوره، نشر عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مقطع فيديو يوثق لحظات وصول فريق البحث والإنقاذ السعودي مع جميع التجهيزات التي يحتاجها من الآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية وغيرها، ليباشر الفريق عمله، ويساهم في عمليات إنقاذ المحتجزين والمتضررين والبحث عن المفقودين.

مهمة مباركة

وتفاعل وزير الشؤون الإسلامية على مقطع الفيديو قائلًا: أسأل الله تعالى أن يوفق أبناء الملك سلمان الشجعان في هذه المهمة المباركة لإنقاذ المنكوبين والمساهمة في تخفيف معاناتهم.

من جانبه، أضافت مواطنة تدعى سها: قلبي والله، الله يحفظهم ويحميهم ويقويهم يا رب، فيما تابع محمد جراح الأسلمي: اللهم آمين، مملكة الإنسانية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين دائمًا في مُقدمة الدول في مجال الإغاثة، حفظ الله أبطالنا وأرجعهم إلى الوطن سالمين غانمين.

على صعيد متصل، أردفت أ. صيتة: الله يبارك في أبناء الوطن ويحفظ ولاة أمرنا عمل نفتخر فيه، يا زين بلدي يا رب احفظ هذا البلد وأدم الأمن والاستقرار عليه.

خدمة الإسلام والمسلمين

وتابع أحمد المسرحي: الله يوفقكم يا رب العالمين ويقويكم ويكتب أجركم وتروحون وترجعون لنا بالسلامة يا رب العالمين.

من جانبه، أضاف الحميدي فيحان السبيعي: اللهم آمين، ولا يستغرب من شباب المملكة تلبيتهم لأمر خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وولي عهده لخدمة الاسلام والمسلمين.

حفظ المملكة

بدوره، استطرد وليد الخولي: حفظ الله المملكة العربية السعودية أمنًا أمانًا سخاء رخاء يا رب العالمين تحياتي لكم جميعًا وأدامكم الله للخير وفي خير بإذن الله تعالى، فيما أضاف أبو زين: اللهم بارك لنا في حكومتنا وبلادنا وشعبنا.

من جانبه علق أبو إحسان الأنصاري: اللهم آمين (إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورًا)، ليضيف سعد الرشيدي: اللهم آمين اللهم احفظ والدنا الملك سلمان وولي عهده وسدد على دروب الخير خطاهما، فيما تابع د. محمد أمجد: وفقهم الله وسددهم في نصرة إخوانهم المنكوبين، وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وحكومته المباركة.

وأردف بدر بن ناصر الغانم: آمين يا رب، يكتب أجركم وينفع بكم الاسلام والمسلمين، وأن يبارك في توجيهاتكم المسددة لخطباء الجوامع في مؤازرة وإعانة إخواننا المنكوبين، نسأل الله جل في علاه أن يشفي مصابهم، ويقبل موتاهم.

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