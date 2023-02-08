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يجب إخراجهم منها كما حدث بمناطق أخرى

مناطق وبؤر زلزالية وفوهات بركانية بالسعودية يسكنها أهالٍ

2023-02-08 الساعة 12:53
مناطق وبؤر زلزالية وفوهات بركانية بالسعودية يسكنها أهالٍ
المواطن - فريق التحرير

قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة “الجيولوجيون السعوديون”، بروفيسور عبدالعزيز بن لعبون: إن هناك مناطق وبؤرًا زلزالية وفوهات بركانية يسكنها أهالٍ لابد من إخراجهم منها.

وأضاف لعبون، خلال لقاء له مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه كانت هناك فوهات براكين في المملكة يسكنها المواطنون، إلا أنه تم إجلاؤهم من المكان، وتم إنشاء مدينة جديدة لهم.

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مبانٍ تمتص الهزات

وأشار لعبون إلى أن هناك نوعًا من المباني في اليابان يتواءم مع امتصاص الهزات الأرضية، لافتًا إلى أن الأوائل كانوا يشيدون المنازل من الحجر ثم يضعون الأخشاب ويقومون بالبناء فوقها، وتمتص هذه الأخشاب الهزات بمعنى أنها لا تنهار ولا تنكسر ولا تطيح.

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