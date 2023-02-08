الخريف: نستهدف أن تكون السعودية رائدة عالميًّا في التصنيع عبدالرحمن بن مساعد: أي مجد عظيم المستحيل ليس هلاليًّا الشفاء أول متحف بالسعودية عن إسهامات العلماء المسلمين وزير الرياضة يُكافئ نجوم الهلال بـ 500 ألف ريال لكل لاعب هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر تضرب فلسطين قيدوا الزوج وقتلوا زوجته في جريمة بشعة بتونس مناطق وبؤر زلزالية وفوهات بركانية بالسعودية يسكنها أهالٍ الوليد بن طلال بعد تأهل الهلال: مليون ريال هدية لكل لاعب السعودية أول دولة تنظم حملة شعبية لإغاثة منكوبي زلزال تركيا سيارة ترصد مخالفات الطرق عبر تقنية حديثة لأول مرة بالسعودية
قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة “الجيولوجيون السعوديون”، بروفيسور عبدالعزيز بن لعبون: إن هناك مناطق وبؤرًا زلزالية وفوهات بركانية يسكنها أهالٍ لابد من إخراجهم منها.
وأضاف لعبون، خلال لقاء له مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه كانت هناك فوهات براكين في المملكة يسكنها المواطنون، إلا أنه تم إجلاؤهم من المكان، وتم إنشاء مدينة جديدة لهم.
وأشار لعبون إلى أن هناك نوعًا من المباني في اليابان يتواءم مع امتصاص الهزات الأرضية، لافتًا إلى أن الأوائل كانوا يشيدون المنازل من الحجر ثم يضعون الأخشاب ويقومون بالبناء فوقها، وتمتص هذه الأخشاب الهزات بمعنى أنها لا تنهار ولا تنكسر ولا تطيح.