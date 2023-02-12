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بحضور كبرى المؤسسات الإعلامية

منتدى الإعلام يطلق أول مبادرة لتأهيل المذيعين السعوديين

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:١١ مساءً
منتدى الإعلام يطلق أول مبادرة لتأهيل المذيعين السعوديين
المواطن - فريق التحرير

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يطلق المنتدى السعودي للإعلام بالتزامن مع فعاليات دورته الثانية التي تقام يومي 20 – 21 فبراير 2023 بالرياض، أول مبادرة من نوعها لتأهيل المذيعين السعوديين، وذلك بمشاركة ثلاث من كبرى المؤسسات الإعلامية ممثلة في هيئة الإذاعة والتلفزيون ومجموعة MBC الإعلامية وشبكة قنوات روتانا وقناة العربية.

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تجربة ميدانية

وتشمل المبادرة التي تنطلق تحت عنوان “كن مذيعًا” تجربة ميدانية لتقييم المواهب الشابة عبر لجنة تحكيم متخصصة مكونة من كفاءات إعلامية ذات خبرات متنوعة.

ويتضمن البرنامج عدة مسارات لتجارب الأداء وتأهيل المتنافسين على التقديم التلفزيوني والإذاعي والبودكاست.

وستتيح الجهات الإعلامية المشاركة في البرنامج للمتنافسين فرصة التعرف على مفاهيم علمية وتطبيقات عملية في مجال إنتاج المحتوى الإعلامي بأشكاله المختلفة الرقمي الهادف.

فرص مهنية

وستتيح هذه الشراكة إمكانية تبني هذه المواهب وتوفير فرص مهنية واعدة لهم من خلال فتح مسارات توظيف بتخصصات مختلفة لممن حققوا نتائج مبهرة.

وأوضح رئيس المنتدى السعودي للإعلام الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، أن مشاركة الهيئة في مثل هذه المبادرات التطويرية تأتي في إطار الاضطلاع بدورها الأصيل في الإسهام بصناعة كفاءات وطنية شابة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة الإعلامية.

وأكد الحارثي أن الهيئة عازمة على تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا البرنامج من خلال تسخير مواردها المتقدمة والاستفادة من مخرجات هذا البرنامج.

توفير بيئة حاضنة

وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة حاضنة للمواهب الواعدة في مجال الإعلام المرئي والإنتاج المسموع، وتمكينهم من مواكبة التحديثات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإعلامية في مجال الإنتاج المرئي والمسموع.

وتمثل المبادرة فرصة مثالية لخريجي الإعلام والشباب الواعد المهتم بمجال الصناعة التلفزيونية والبودكاست لإظهار قدراتهم والاستفادة من الإمكانيات التي ستقدمها الشبكات الإعلامية الكبرى شريكة المنتدى.

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