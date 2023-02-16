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ينظمه مركز الملك سلمان يومي 20 و21 فبراير الجاري

منتدى الرياض الإنساني فرصة لتحقيق التنمية المستدامة

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ صباحاً
منتدى الرياض الإنساني فرصة لتحقيق التنمية المستدامة
المواطن - فريق التحرير

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يسعى منتدى الرياض الدولي الإنساني الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة يومي 20 و21 فبراير الجاري، إلى تعزيز الحوار حول الإطار التشريعي والمعرفي والممارسات الميدانية للعمل الإنساني والتحديات المرتبطة بها لإيجاد حلول عملية مبتكرة وفقًا لمبادئ ومعايير العمل الإنساني للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لبناء مجتمعات إنسانية مترابطة.

ودعا مركز الملك سلمان للإغاثة للتسجيل في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث المقرر تنظيمه يومي 20 و21 فبراير الجاري، لمناقشة تطور الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها، من خلال الرابط هنا.

منتدى الرياض الدولي

ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، بمشاركة عدد من القادة والمانحين والعاملين والخبراء في مجال العمل الإنساني من مختلف دول العالم، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، يومي 20 و21 فبراير المقبل في مدينة الرياض.

ويأتي المنتدى الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في دورته الثالثة امتدادًا للدورتين السابقتين والرامية لمواكبة أحدث التطورات ذات الصلة بالعمل الإنساني والإغاثي واستحداث تدابير عملية وفعالة تراعي الاحتياجات المتغيرة على أرض الواقع، كما يوفر على مدى يومين منصة مثالية تجمع بين المختصين وكبار صناع القرار من جميع أطياف المجتمع الإنساني الدولي، ويشارك فيه ممثلون رفيعو المستوى للهيئات والمؤسسات الأممية والعالمية والمحلية.

وسيناقش المنتدى عبر جلسات علمية متخصصة والفعاليات المصاحبة عدة محاور مهمة تتعلق بتطور الاحتياجات الإنسانية وطرق الاستجابة لها، وجمع البيانات وتحليلها لدعم العمل الإنساني، والعمل الاستباقي وتعزيز المرونة في المجتمعات المحلية، وأساليب تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تفعيل النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، وتغير المناخ وعلاقته بالعمل الإنساني، بهدف تعزيز الحوار وقنوات الاتصال بين القادة والمانحين والعاملين والباحثين وتبادل الخبرات والأفكار والممارسات الفضلى لتطوير العمل الإنساني، وتفعيل النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام لضمان تحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة، إضافةً إلى تطويع التقنية والتحول الرقمي لخدمة العمل الإنساني، وطرح أبرز الفرص والتحديات في العمل الإنساني لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة وفاعلة للاستجابة الإنسانية، وتشجيع وإشراك الشباب في العمل التطوعي والمساهمة في العمل الإنساني.

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