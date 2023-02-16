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لتبرعهم بالدم عشر مرات

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 60 مواطنًا ومواطنة

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 60 مواطنًا ومواطنة
المواطن - واس

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 60 مواطنًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

قائمة الأسماء

وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق: رمضان بن حسين القحطاني، صالح بن سعيد الحارثي، خالد بن عبدالله السلمي، وفاء بنت عبدالله العتي، عبدالمنعم بن علي العبدالله، عبدالهادي بن علي العبدالله، عمرو بن عبدالحليم مازي، بندر بن عبدالله الحمدان، عبدالخالق بن سهيل الغامدي، سالم بن يوسف البرير، الرئيس رقباء/ عادل بن محمد الدوشان، غانم بن مداوي القحطاني، الطبيب/ عبدالرحمن بن صلاح النعيم، العقيد/ عابد بن عبدالله الثمالي، مازن بن عادل الأحمدي، اسراء بنت فيصل أبو طربوش، الرقيب/ علي بن محمد عسكر، العنود بنت فريج البقمي، خميس بن عبدالله الخميس، يوسف بن رجي الرشيدي، الوكيل رقيب/ محمد بن جعفر المزروع، معاذ بن عبدالمحسن الزكري، سعيد بن أحمد باكيلي، سامر بن حمزة صباغ، بندر بن محمد الشهري، سعود بن صالح بودويله، النقيب/ سعيد بن صالح المالكي، ايهاب بن محمد طبيقي، منيرة بنت علي العليان، الرائد/ سعيد بن مفلح القحطاني، المقدم/ صالح بن عبدالرحمن القحطاني، نايف بن محمد طراد، فرحان بن علي الشهري، سعد بن مقبل آل بن حسن، الرئيس رقباء/ ياسر بن خلف الحربي، عوده بن عيد الجهني، محمد بن عبدالله العجمي، سلطان بن فرحان الحربي، سعد بن عبدالعزيز اليوسف، موسى بن عبده حسن، يوسف بن صالح الجبر، محمد بن عبدالرحمن الغنيم، عبدالرحمن بن محمد الثنيان، الوكيل رقيب/ محمد بن صالح العميم، اسامة بن خالد عيسى، معاذ بن عبدالله الشثري، هادي بن شبيب القحطاني، هادي بن محمد المحامض، إبراهيم بن يوسف الحربي، إبراهيم بن خالد البيشي، إبراهيم بن الحسين الحميدي، إبراهيم بن محمد الدهيمان، العقيد بحري ركن/ إبراهيم بن عبدالله العودة، إبراهيم بن مخلد العوفي، إبراهيم بن عبدالله المعيوف، اسامة بن محمد الجهني، بديع بن جميل ابو الفرج، هتان بن تركي فيزو، محمد بن عبدالله الضويحي، ثامر بن عبدالله الردادي.

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