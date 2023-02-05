منشآت تطلق 92 دورة تدريبية مجانية عن بُعد بشهادات معتمدة

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أعلنت (أكاديمية منشآت – التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)، عن تقديم حزمة من البرامج والدورات التدريبية (مجاناً – عن بُعد) في مختلف المجالات، وذلك عبر منصة التدريب الإلكترونية ضمن مبادرة “طور أعمالك” التي أطلقتها الأكاديمية للمساعدة في تطوير وبناء قدرات رواد الأعمال وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،ويُمنح المتدربون (شهادات معتمدة) بعد إتمام الدورات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت الأكاديمية أن التسجيل متاح عبر الموقع الإلكتروني، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الدورات المعلنة يرجي الدخول على الروابط التالية: