منصور بن محمد: صحة حفر الباطن هيأت الخطط للتحول الصحي بشكل مبكر

استقبل الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن، في مكتبه، اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي لتجمع حفر الباطن الصحي الدكتور تركي المقبل، بمناسبة تكليفه رئيسًا تنفيذيًّا للتجمع بحضور مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي، والدكتور محمد بن علي الهبدان.

تحول مؤسسي

وخلال الاستقبال تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب الصحية وخطة وزارة الصحة لتحقيق التحول المؤسسي لدعم الخدمات الصحية بالمحافظة، وفقًا لبرنامج التحول الصحي.

من جانبه، أكد الأمير منصور بن محمد أن الشؤون الصحية بالمحافظة عملت على تهيئة الخطط للتحول الصحي بشكل مبكر من خلال الدور الإشرافي لها على الخدمات الصحية، كما شكر الرئيس التنفيذي السابق الدكتور الهبدان على الدور الكبير الذي أداه في عمله وتجهيز كافة الأمور المتعلقة لإطلاق اليوم الأول للتجمع.