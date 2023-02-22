زيلينسكي يرفض خطة السلام الصينية منطقة جازان تتزين ابتهاجاً بـ يوم التأسيس السعودية خلال عصور أثبتت للعالم قوة أمنها وأمانها ماسك للمغردين عبر تويتر: استعدوا للإحباط يوم التأسيس والرؤية .. حالة خاصة من الزهو والفخر أمير الرياض يرعى حفل موسم الدرعية “بدايات” بمناسبة يوم التأسيس طرح مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة اليوم عبر أبشر تفاصيل جديدة في مأساة طفل البئر في مصر الهيئة الملكية تعلن عن وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال الإصابة بـ كورونا توفر مناعة طبيعية للجسم مثل اللقاح
أنهت أمانة منطقة جازان تزيين شوارع مدينة جيزان ومحافظات المنطقة بالأعلام الوطنية ابتهاجًا بمناسبة يوم التأسيس.
سراج دربي ..#يوم_التأسيس #يوم_بدينا#جازانقد يهمّك أيضاً
— إمارة منطقة جازان (@jazangov) February 21, 2023
وتزينت الحدائق والأماكن والمرافق العامة باللوحات المعبرة عن فرحة الجميع بمناسبة يوم التأسيس تحت شعار “يوم بدينا”، فيما تستعد المنطقة حاليا للاحتفال بهذه المناسبة بمشاركة مختلف الإدارات والمؤسسات.
وتشارك أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها في احتفالات متنوعة بهذه المناسبة بمشاركة مختلف الإدارات, تعبيرا عن مشاعر الحب الكبير والانتماء الصادق لهذا الوطن الغالي من خلال العديد من البرامج والفقرات الوطنية والألعاب والفنون الشعبية والاستعراضات المتنوعة والفعاليات التي تبرز تراث منطقة جازان والوطن بوجه عام.