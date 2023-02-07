منفذو جرائم سطو وحيازة مخدرات في قبضة الأمن

كشف الأمن العام، تفاصيل عدد من الجرائم وملابسات القبض على المتورطين في ارتكابها في عدد من المناطق على مستوى المملكة.

جرائم سطو

ارتكب 3 أشخاص جرائم سرقة مركبات واستخدامها في السطو على منازل والاستيلاء على ما تحويه من أجهزة إلكترونية، وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم حيث كان بحوزتهم مادة الشبو والحشيش المخدرتان.

وفي سياق متصل، ألقت سلطات الأمن القبض على مواطن ارتكب جريمة جنائية تمثلت في سرقة المركبات من مواقع مختلفة، فيما ضبطت مواطن آخر يقوم بتهيئة موقع لتفكيك المركبات المسروقة، وتعديل هياكلها وكان بحوزته داخل الموقع 11 مركبة مسروقة.

حيازة مخدرات

وأوضح الأمن العام أنه تم القبض على مواطن بحوزته 2014.9 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها.

فيما ظهر مواطن في محتوى مرئي يغلق باب سيارته على يد سائق مركبة أخرى نتيجة خلاف بينهما على أسبقية السير.

القبض على عصابة

قبضت دوريات الأمن في منطقة الرياض على مقيم من الجنسية السورية وشخص من القبائل النازحة وامرأة، لسطوهم على شقة سكنية، والاستيلاء على مصاغات ذهبية وأجهزة إلكترونية ومبالغ مالية (تم استردادها).

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه تم إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.