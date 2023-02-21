منفذو جرائم قتل وسطو وحيازة مخدرات في قبضة الأمن

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تمكنت قوات الأمن العام من ضبط عدد من الأشخاص المتهمين في جرائم سطو وحيازة مخدرات وقتل.
وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو نشره على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إن قوات الأمن في منطقة الرياض قبضت على 3 مواطنين قاموا بتكسير واجهة محل في أحد الأحياء والهروب من الموقع.
وتابعت، وفي طريف تم القبض على مواطن قام بإشعال النار في مركبة متوقفة، إثر خلاف مع مالكها.
واستطرد: وفي الرياض تم ضبط أيضًا 3 مواطنين قاموا بانتحال صفة غير صحيح والسطو على محل تجاري تحت تهديد السلاح، والهروب من الموقع، مشيرًا إلى أنه ضبط بحوزتهم السلاح المستخدم في الحادثة وطلقات نارية، وسلاح أبيض وأجهزة هواتف متنقلة.
وأضاف: وفي مكة المكرمة تم ضبط مواطن بحوزته 20280 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي مخفية في مركبته داخل أكياس مواد غذائية– الأرز-.
وتابع: وفي مكة المكرمة تم ضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بحوزته 6357 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، مضيفًا: وتم ضبط زائر من الجنسية الجزائرية قام بالاعتداء بالطعن على زائرين من الجنسية نفسها في أحد الفنادق والهروب من الموقع؛ ما أدى إلى وفاتهما.