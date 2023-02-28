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منهم مواطن بحوزته 374 كجم من القات

منفذو حوادث جنائية في قبضة الأمن أحدهم دهس أحد المارة

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
منفذو حوادث جنائية في قبضة الأمن أحدهم دهس أحد المارة
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت قوات الأمن العام من ضبط عدد من المتهمين بحوادث جنائية في مناطق مختلفة من المملكة، منهم مواطن دهس أحد المارة في الرياض.

تفاصيل الجرائم

وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو على موقع تويتر: إنه تم القبض على مواطن في جازان بحوزته 374 كجم من القات المخدر، مخبأة في مركبة يقودها، كما تم ضبط مواطن في جدة قام بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية وسرقة ما تحتويه من مبالغ مالية.

حادث دهس

وتابع: تم القبض على مواطن قام بدهس أحد المارة أمام مرفق تعليمي، وآخر خالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بتوثيق محتوى مرئي بذلك، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستطرد: تم القبض على مواطن في العارضة بحوزته 19.7 كجم من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودونها، كما تم القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في عسير قام بنقل مخالف لنظام أمن الحدود، ومقيم آخر من الجنسي الإثيوبية قام بإيواء 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية ذاتها.

 

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