مهارة أحمد عبدالقادر تمنح الهدف الثاني لـ الأهلي

نجح اللاعب المصري أحمد عبدالقادر في إحراز الهدف الثاني لـ الأهلي المصري في شباك نادي فلامينغو البرازيلي خلال أحداث الشوط الثاني.

وبفضل مهارة عبدالقادر، راوغ ما يقرب من 3 لاعبين من الفريق البرازيلي ليسجلها بقوة على يسار حارس فلامينغو معلنًا تقدم المارد الأحمر في الدقيقة الـ60 بالهدف الثاني، بعد 3 دقائق من إضاعة التونسي علي معلول لركلة جزاء لصالح المارد الأحمر.