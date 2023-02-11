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في شباك فلامينغو البرازيلي

مهارة أحمد عبدالقادر تمنح الهدف الثاني لـ الأهلي

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:١١ مساءً
مهارة أحمد عبدالقادر تمنح الهدف الثاني لـ الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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نجح اللاعب المصري أحمد عبدالقادر في إحراز الهدف الثاني لـ الأهلي المصري في شباك نادي فلامينغو البرازيلي خلال أحداث الشوط الثاني.

وبفضل مهارة عبدالقادر، راوغ ما يقرب من 3 لاعبين من الفريق البرازيلي ليسجلها بقوة على يسار حارس فلامينغو معلنًا تقدم المارد الأحمر في الدقيقة الـ60 بالهدف الثاني، بعد 3 دقائق من إضاعة التونسي علي معلول لركلة جزاء لصالح المارد الأحمر.

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