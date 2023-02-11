مهارة أحمد عبدالقادر تمنح الهدف الثاني لـ الأهلي

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نجح اللاعب المصري أحمد عبدالقادر في إحراز الهدف الثاني لـ الأهلي المصري في شباك نادي فلامينغو البرازيلي خلال أحداث الشوط الثاني.
د60' الهدف الثاني لـ الأهلي عن طريق أحمد عبدالقادرقد يهمّك أيضاً
فلامنغو البرازيلي 1 × 2 الأهلي المصري
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/qqtHlAkwNx
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
وبفضل مهارة عبدالقادر، راوغ ما يقرب من 3 لاعبين من الفريق البرازيلي ليسجلها بقوة على يسار حارس فلامينغو معلنًا تقدم المارد الأحمر في الدقيقة الـ60 بالهدف الثاني، بعد 3 دقائق من إضاعة التونسي علي معلول لركلة جزاء لصالح المارد الأحمر.