Icon

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا Icon زلزال تركيا يشطر قرية لنصفين Icon مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا في منزل بالعزيزية Icon رئيس واس لـ”المواطن”: التحول الرقمي سمة العصر ودعم المواهب الإعلامية ضرورة Icon تأسيس الدرعية نقطة تحول في تاريخ الدعوة السعودية Icon القوات البرية تختتم تمرين الكاسح 4 مع باكستان Icon عبدالله بن زايد يتفقد جناح وزارة الداخلية في أيدكس 2023 Icon المرور: يحظر على قائدي الدراجات الآلية الدخول بين المسارات Icon يوم التأسيس فرصة وطنية لاسترجاع ذاكرة 3 قرون من البطولات Icon تعاون ثلاثي لاستخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أصبح نافذة تسويقية للمزارعين وواجهة تفاعلية للمجتمع

مهرجان البن السعودي يختتم فعالياته بمبيعات تجاوزت 10 ملايين ريال

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
مهرجان البن السعودي يختتم فعالياته بمبيعات تجاوزت 10 ملايين ريال
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أسدل مهرجان البن السعودي في نسخته العاشرة، الستار على فعالياته التي شهدتها محافظة الداير على مدى عشرة أيام، بـ 74 فعالية، و 15 ركنًا متنوعًا، و45 جهة مشاركة، و135 مزارعًا مشاركًا، و 160 أسرة منتجة، و 15 مقهى، و 28 برنامجًا تدريبيًا استفاد منه 2161 متدربًا ومتدربة.

قد يهمّك أيضاً
شرط غريب لطيار عند اقتناء منزله الجديد

شرط غريب لطيار عند اقتناء منزله الجديد

تاليسكا ينفرد بـ صدارة ترتيب هدافي دوري روشن

تاليسكا ينفرد بـ صدارة ترتيب هدافي دوري روشن

قيمة المبيعات

وأوضح الرئيس التنفيذي للمهرجان الدكتور مفرح بن مسعود المالكي، أن المهرجان الذي نظمه فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالتعاون مع محافظة الداير، حقق مبيعات بأكثر من 10 ملايين ريال، وتجاوز عدد الزوار 120 ألف زائر في عشرة أيام، مؤكدًا أن المهرجان أصبح ظاهرة تنموية زراعية ترفيهية سياحية، ونافذة تسويقية للمزارعين، وواجهة تفاعلية لشرائح المجتمع كافة.

دعم غير محدود

وأضاف المالكي أن النجاح الذي حققه المهرجان نظير الدعم غير المحدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وحرصهما الدؤوب على إبراز الميز النسبية للمنطقة.

فعاليات المهرجان

يُذكر أن فعاليات المهرجان تنوعت هذا العام ما بين تسويقية، وترفيهية، وثقافية، وشعبية، وأركان الجهات الحكومية ورواد الأعمال والشركات العالمية المشاركة، والأركان التراثية والثقافية، وأركان الحرفيين والمزارع الريفية والمسارات السياحية، ومعرض الفن التشكيلي، ومسرح مفتوح، ومسرح للطفل، إضافة إلى إقامة ليالي فنية وشعبية طيلة أيام المهرجان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطلب بتفعيل قانون الذوق العام لمنع التنمر على كبار السن
السعودية اليوم

مطلب بتفعيل قانون الذوق العام لمنع التنمر...

السعودية اليوم
نابولي يعبر سبيزيا بثلاثية
الرياضة

نابولي يعبر سبيزيا بثلاثية

الرياضة
فوز ثمين لـ الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
الرياضة

فوز ثمين لـ الهلال ضد الأهلي في...

الرياضة
لقطات لفندق العنوان في مكة المكرمة قبل افتتاحه
السعودية اليوم

لقطات لفندق العنوان في مكة المكرمة قبل...

السعودية اليوم
وفاة 284 وإصابة 2323 في زلزال تركيا المدمر
العالم

وفاة 284 وإصابة 2323 في زلزال تركيا...

العالم
الهلال يستهدف أول فوز سعودي ضد الفرق البرازيلية
الرياضة

الهلال يستهدف أول فوز سعودي ضد الفرق...

الرياضة
وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن
وظائف

وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن

وظائف
الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب 23
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب...

السعودية اليوم