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يشهد حدث فريد يجمع بين ثقافة الشرق والغرب

مهرجان العلا لحظة مهمة في تاريخ الفن السعودي

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢١ مساءً
مهرجان العلا لحظة مهمة في تاريخ الفن السعودي
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تتجه أنظار محبي الفنون والثقافة حول العالم صوب محافظة العلا، لمشاهدة لحظة فريدة تجمع فيها المنطقة الخلابة بين فنون الشرق والغرب، حيث ينطلق مهرجان فنون العلا بنسخته الثانية، اليوم الخميس، حاملاً شعار الحياة بالألوان، ومتضمّناً فعاليات ثقافية وفنية ومعارض للتصوير الفوتوغرافي، فضلاً عن مبادرات مبتكرة سيجري تنظيمها في مواقع عدّة على مدى 12 يوماً.

معرض “آندي وأرهول”

يُعدّ المهرجان من أبرز الفعاليات السنوية على الساحة الفنية العالمية، ويضم مجموعة مختارة من الأعمال الفنية التركيبية المعروضة في الفضاءات المفتوحة، والمعارض الخاصة، بما في ذلك معرض “الشهرة..آندي وأرهول في العلا”، الذي يقدّم أعمال الفنان الأمريكي المتخصّص بفن البوب آرت، وذلك للمرّة الأولى في المملكة.

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وتشهد المنطقة افتتاح مهرجان العلا للفنون في الفترة من 16-28 فبراير، بالشراكة مع متحف آندي وارهول، وهو بمثابة اقتران فريد بين مشاهير الغرب والأيديولوجية الشرق أوسطية، بحسب تقرير فورين بوليسي.

مفهوم الشهرة

وأضافت مجلة فورين بوليسي: معرض وارهول يعد خروجًا عن المألوف، إلا أنه يتزامن مع الزخم المكتسب للتقاطع الإبداعي بين الشرق والغرب، وبالتالي يثبت لحظة مهمة ثقافيًا في تاريخ الفن السعودي.

يطرح المعرض مفهوم الشهرة بالنسبة للنجوم والمشاهير، ويركز على استمرارية العلاقة بين أعمال آندي وارهول والأجيال الجديدة. ويضمّ رسومات فنية ومطبوعات، تُصور أبرز نجوم هوليوود، وأبطال الرياضة، ومشاهير الموسيقى من حول العالم، مثل تايلور سويفت، والملاكم محمد علي، ودوللي بارتون.

لحظة تاريخية

وقالت المجلة الأمريكية فورين بوليسي، إن المملكة تمتلك بالفعل عالم فني مزدهر، حيث يواصل الفنانون المشهود لهم دوليًا مثل منال الضويان ومبادرات الأمم المتحدة، تسليط الضوء على التراث السعودي واكتشاف مكامن الجمال والثقافه فيه. واعتبرت فورين بوليسي أن معرض آندي وارهول في العلا سيعد حدث غير المسبوق في البلاد، على غرار افتتاح متحف اللوفر أبو ظبي في نوفمبر 2017.

ويُقام معرض FAME Andy Warhol في واحة معمارية صحراوية، حيث مسرح المرايا في العلا، وهو أكبر مبنى مصنوع من المرايا في العالم، فإن المبنى مغطى بـ 9740 لوحة عاكسة مصممة لتندمج مع البيئة المحيطة.

مسرح المرايا

تم الإعلان عن مسرح المرايا كأكبر مبنى مكسو بالمرايا في العالم من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وقد تم تأسيسه في عام 2018 كجزء من مهرجان شتاء طنطورة، وتسعى المرايا إلى عكس العصور القديمة عبر فنون الحداثة، ويعد هذا الموقع جزء من دفعة لتنشيط السياحة في المنطقة، وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 بجذب 12 مليون سائح للعام المقبل بمساهمة 4٪ في النمو الاقتصادي الإجمالي.

وتعتبر مرايا مكانًا اجتماعيًا، تم تصويره كقاعة للحفلات الموسيقية قبل هذا العرض الفني، حيث قدم مغنون مثل إنريكي إجليسيوس عروضه الغنائية في فبراير 2020. يوجد أيضًا مطعم صممه الطاهي البريطاني جيسون أثيرتون الحاصل على نجمة ميشلان، إذا اختار جيسون مجمع المرايا لتقديم أشهى المأكولات المحلية أو التايلاندية واليابانية عالية الجودة، كما أن المنطقة تضم سلاسل أخرى تشمل Starbucks و Dunkin ‘Donuts.

فعاليات مهرجان العلا

ويقدم مهرجان فنون العلا، معرض أفضل 100 ملصق عربي في منطقة البلدة الجديدة، وهي عبارة عن منصة فريدة من نوعها لأحدث الابتكارات في مجال الفنون البصرية المعاصرة على مستوى المنطقة، بمشاركة نخبة من مصممي الجرافيك، والفنانين التشكيليين، والمثقفين من العالم العربي وخارجه.

وتشهد البلدة القديمة أسبوع سينما العلا، إذ ستعرض “السينما الجديدة”، التي تقام بالشراكة مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، مجموعة مختارة من الأفلام من السعودية والعالم العربي، فضلاً عن الأفلام العالمية.

كما ينظّم المهرجان معرض الإقامة الفنية وسط واحةٍ خلابة في “مبيتي العلا”، يستعرض خلالها مجموعة من الأعمال من تصميم 6 فنانين التحقوا بالدورة الثانية من برنامج الإقامة الفنية في العلا، الذي امتدّ على مدى 6 أسابيع.

 

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