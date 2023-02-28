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حضر استخدامه بالأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الاتحادية

مهلة 30 يومًا لحظر تيك توك نهائيًا في الولايات المتحدة

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٤ صباحاً
مهلة 30 يومًا لحظر تيك توك نهائيًا في الولايات المتحدة
المواطن - فريق التحرير

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أمهل البيت الأبيض، الهيئات الحكومية 30 يوماً للتأكد من عدم وجود تطبيق تيك توك على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الاتحادية.

وقف استخدام تيك توك

وقال شالاندا يونغ، مدير مكتب الإدارة والميزانية للجهات الحكومية في مذكرة توجيهية، إنه سيكون مطلوباً منها تعديل عقود تكنولوجيا المعلومات للتأكد من أن المتعاقدين يحمون بيانات الولايات المتحدة من خلال وقف استخدام “تيك توك” على الأجهزة والأنظمة المستخدمة في إطار عملهم.

وقالت الرئاسة الأمريكية إن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض أمر كل الإدارات والوكالات التابعة للحكومة الفدرالية بأن تطبق في مهلة 30 يوماً الحظر الذي فرضه قانون أقره الكونجرس في نهاية كانون الأول/ديسمبر ومنع بموجبه تنزيل التطبيق على أي جهاز أو هاتف تابع للحكومة.

قانون بايدن

وجاء هذا الأمر في مذكرة صادرة عن مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونغ تنفيذاً للقانون الذي نشره الرئيس جو بايدن في أوائل يناير.

وأمرت يونغ مختلف الوكالات والإدارات والأجهزة التابعة للحكومة الفدرالية بأن تزيل وتحظر تنزيل التطبيق على الأجهزة التي تمتلكها أو تديرها، وأن تمنع الاتصال عبر الإنترنت بين هذه الأجهزة والتطبيق.

الحظر الكندي

بدورها، حظرت الحكومة الكندية، أمس الاثنين، تطبيق “تيك توك” على كل هواتفها وأجهزتها، مشيرة إلى مخاوف على صعيد حماية البيانات.

واستغرب متحدث باسم تيك توك، القرار الكندي بحظر التطبيق، معتبرًا أنه اتخذ من دون ذكر أي مخاوف أمنية محددة أو التشاور مع الشركة.

وتطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية، تحت مجهر الغرب منذ أشهر بسبب مخاوف بشأن مدى وصول بكين إلى بيانات المستخدمين.

وكانت المفوضية الأوروبية حظرت الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها.

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