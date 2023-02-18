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بعد إصابته بقطع في وتر العضلة الضامة

مهند الشنقيطي يغيب عن الاتحاد لنهاية الموسم

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ مساءً
مهند الشنقيطي يغيب عن الاتحاد لنهاية الموسم
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن أن اللاعب مهند الشنقيطي مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد سيغيب عن مباريات فريقه حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بسبب الإصابة التي كان تعرض لها في مباراة الاتفاق أول أمس في دوري روشن السعودي للمحترفين.

مدة غياب مهند الشنقيطي

وذكر برنامج ” أكشن مع وليد” أن الشنقيطي سيغيب لنهاية الموسم بعد إصابته بقطع في وتر العضلة الضامة في مباراة الاتفاق حيث غادر المباراة بالشوط الأول وحل بدلًا منه اللاعب مدالله العليان.

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وأضاف أن إدارة نادي الاتحاد بين خيارين، إما جعل مهند الشنقيطي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا أو إخضاعه لبرنامج علاجي بدني في أحد المراكز المشهورة في قارة أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وكان الصحفي علاء سعيد، المقرب من نادي الاتحاد، نشر عبر حسابه في “تويتر” أحدث ظهور لـ الشنقيطي وهو يعتمد على العكازين للسير بعد أن خرج من المشفى أول أمس عقب مباراة الاتفاق.

ويستعد نادي الاتحاد لمواجهة الرائد مساء الخميس المقبل في الجولة الـ 18 من بطولة دوري روشن السعودي.

مهند الشنقيطي
الشنقيطي – المصدر @ittihad

الاتحاد والاتفاق

وكان نادي الاتحاد هزم فريق الاتفاق بثلاثية دون رد في الجولة الـ17 من دوري روشن، حيث نجح الاتحاد في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الأنجولي هيلدر كوستا من تصويبة قوية في الدقيقة الـ19 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تمكن اللاعب البرازيلي رومارينيو من إحراز الهدف الثاني للعميد بالدقيقة الـ60 بعد انفراده بحارس مرمى الاتفاق.

ثم بالدقيقة الـ67 سجل هارون كمارا ثالث أهداف العميد بعد تمريرة متقنة من اللاعب هارون كمارا.

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