مهند الشنقيطي يُفاجئ جماهير الاتحاد رغم إصابته

جهز اللاعب مهند الشنقيطي، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، مفاجأة سارة لجماهير النادي، وذلك قبل مواجهة نادي الرائد غدًا الخميس في الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي.

وتكفل الشنقيطي بـ 200 تذكرة لجماهير العميد في لقاء الرائد بحسب ما ذكره الإعلامي محمد المرحبي عبر حسابه في “تويتر”.

إصابة مهند الشنقيطي

وسيغيب الشنقيطي عن مباريات العميد لنهاية الموسم؛ وذلك بسبب الإصابة التي كان تعرض لها في مباراة الاتفاق بالجولة الـ17 في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وذكر برنامج “أكشن مع وليد” أن الشنقيطي سيغيب لنهاية الموسم بعد إصابته بقطع في وتر العضلة الضامة في مباراة الاتفاق حيث غادر المباراة بالشوط الأول وحل بدلًا منه اللاعب مدالله العليان.

وأضاف أن إدارة نادي الاتحاد بين خيارين، إما جعل مهند الشنقيطي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا أو إخضاعه لبرنامج علاجي بدني في أحد المراكز المشهورة في قارة أوروبا خلال الفترة المقبلة.