مواجهة صعبة تنتظر النصر بجولة يوم التأسيس

يطمح النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا، لمواصلة التألق في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام ضمك في جولة يوم التأسيس.

مواجهة قوية

ومن المقرر أن يلعب ضمك ضد النصر، مساء يوم السبت المقبل، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في جولة يوم التأسيس “الجولة الـ19” من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العالمي صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد والشباب، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

النصر يسعى لمواصلة التألق

وتتجه الأنظار إلى مواجهة ضمك ضد النصر، نظرًا لمشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يحمل أحلام الجماهير، في مواصلة التألق وتحقيق انتصارات متتالية، أملًا في حصد اللقب.

وتلقى جاسيا ضربة موجعة قبل مباراة ضمك ضد النصر، بعد إصابة النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز بقطع في الرباط الصليبي، ولكنه يعول على تألق ثنائية رونالدو وأندرسون تاليسكا، بجانب عبدالرحمن غريب الذي استعاد مستواه.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لاستعادة توازنه، وتجاوز عقبة العالمي، خاصة أنه فشل في تحقيق الفوز آخر 3 جولات، وخسر ضد الشباب بنتيجة 2/1، وبهدفين نظيفين أمام الخليج، وتعادل مع الفيحاء.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، والظهور بشكل أفضل في مواجهة العالمي، واستعادة نغمة الانتصارات.